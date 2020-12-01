 
Персоны

Директором Омского РДУ назначен Алексей Мануйлов

Директором Омского РДУ назначен Алексей Мануйлов

1 декабря 2020, 09:11
Рубрика: Персоны
Метки: ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ, СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
115

Директором Филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области» (Омское РДУ) с 28 ноября 2020 года назначен Алексей Мануйлов, ранее работавший в должности первого заместителя директора – главного диспетчера Омского РДУ.

Алексей Владимирович Мануйлов родился 25 марта 1975 года в городе Омске. В 1997 году окончил Омский государственный технический университет, получив квалификацию инженера по специальности «Электроснабжение».

По окончании вуза в 1997 году был принят на работу на Омскую ТЭЦ-3, где прошел путь от электромонтера по обслуживанию электрооборудования до начальника смены электроцеха. В 2001 году перешел в ОАО АК «Омскэнерго» на должность дежурного диспетчера Центральной диспетчерской службы. С образованием в 2003 года Филиала АО «СО ЕЭС» Омское РДУ назначен старшим диспетчером Оперативно-диспетчерской службы филиала. В 2014 году утвержден в должности первого заместителя директора – главного диспетчера.

За время трудовой деятельности Алексей Мануйлов неоднократно отмечен корпоративными, отраслевыми и региональными наградами, в 2019 году удостоен Благодарности Министерства энергетики РФ.

Сергей Оробинский, который возглавлял Филиал АО «СО ЕЭС» Омское РДУ с момента его образования в 2003 году, вышел на заслуженный отдых, проработав в электроэнергетике более 40 лет. Под началом Сергея Петровича сформирована команда профессионалов, которая успешно решает актуальные задачи по обеспечению надежной работы энергосистемы Омской области.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Персоны
Заместитель Министра энергетики Юрий Маневич освобождён от занимаемой должности по собственному жела... 01.12.2020
Заместитель Министра энергетики Юрий Маневич освобождён от занимаемой должности по собственному жела...
Павел Сниккарс назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации 01.12.2020
Павел Сниккарс назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации
Глава 30.11.2020
Глава "Россети Северо-Запад" Артем Пидник представил Губернатору Вологодской области Олегу Кувшинник...
Мишустин утвердил Новака сопредседателем межправкомиссии с Китаем 25.11.2020
Мишустин утвердил Новака сопредседателем межправкомиссии с Китаем
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главное за неделю! RusCable Review
+