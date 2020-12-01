Директором Омского РДУ назначен Алексей Мануйлов

Директором Филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области» (Омское РДУ) с 28 ноября 2020 года назначен Алексей Мануйлов, ранее работавший в должности первого заместителя директора – главного диспетчера Омского РДУ.

Алексей Владимирович Мануйлов родился 25 марта 1975 года в городе Омске. В 1997 году окончил Омский государственный технический университет, получив квалификацию инженера по специальности «Электроснабжение».

По окончании вуза в 1997 году был принят на работу на Омскую ТЭЦ-3, где прошел путь от электромонтера по обслуживанию электрооборудования до начальника смены электроцеха. В 2001 году перешел в ОАО АК «Омскэнерго» на должность дежурного диспетчера Центральной диспетчерской службы. С образованием в 2003 года Филиала АО «СО ЕЭС» Омское РДУ назначен старшим диспетчером Оперативно-диспетчерской службы филиала. В 2014 году утвержден в должности первого заместителя директора – главного диспетчера.

За время трудовой деятельности Алексей Мануйлов неоднократно отмечен корпоративными, отраслевыми и региональными наградами, в 2019 году удостоен Благодарности Министерства энергетики РФ.

Сергей Оробинский, который возглавлял Филиал АО «СО ЕЭС» Омское РДУ с момента его образования в 2003 году, вышел на заслуженный отдых, проработав в электроэнергетике более 40 лет. Под началом Сергея Петровича сформирована команда профессионалов, которая успешно решает актуальные задачи по обеспечению надежной работы энергосистемы Омской области.