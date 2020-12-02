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АО "НоваВинд" стало победителем конкурса на 192,5 МВт мощности в рамках отбора инвестиционных проектов

АО НоваВинд стало победителем конкурса на 192,5 МВт мощности в рамках отбора инвестиционных проектов

2 декабря 2020, 12:11
Рубрика: Инвестиции
Метки: ВЭС, НОВАВИНД, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: НоваВинд

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АО «НоваВинд» стало победителем конкурса на 192,5 МВт мощности в рамках отбора инвестиционных проектов. Данный отбор проектов был завершающим в рамках первой программы договоров поставки мощности (ДПМ) возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Заявки в объеме 192,5 МВт АО «ВетроОГК-2» (входит в контур АО «НоваВинд» - дивизиона Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) отобраны в рамках конкурса инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Общий объем портфеля АО «НоваВинд» составляет теперь порядка 1,2 ГВт, что соответствует 35% рынка ветроэнергетики в России. Заявки поданы на проекты, которые должны быть сданы в эксплуатацию в 2023-2024 годах. Проекты будут реализованы в рамках договоров о предоставлении мощности ВИЭ сроком на 15 лет.

«В рамках реализации проектов по ветроэнергетики Росатом локализовал в стране новую современную технологию ветроэнергоустановок (ВЭУ) прямого привода на постоянных магнитах, обеспечил эффективную цепочку поставок с участием предприятий Госкорпорации, ввел в эксплуатацию завод по производству генераторов и гондол. Весной 2020 года первая ветроэлектростанция Росатома начала поставлять электроэнергию в единую сеть России. На втором крупнейшем проекте – Кочубеевской ВЭС ведутся пуско-наладочные работы, ещё 4 ВЭС будут введены в 2021 году. Создана собственная служба эксплуатации и сервиса ВЭУ. Успешно реализованные планы по локализации, полученный опыт строительства и эксплуатации ВЭС, переоценка рисков Программы, позволили нам подать конкурентоспособную заявку и получить весь объем разыгрываемых лотов на строительство ВЭС», - отметил Александр Корчагин, генеральный директор АО «НоваВинд».

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Источник: НоваВинд

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