АО «НоваВинд» стало победителем конкурса на 192,5 МВт мощности в рамках отбора инвестиционных проектов. Данный отбор проектов был завершающим в рамках первой программы договоров поставки мощности (ДПМ) возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Заявки в объеме 192,5 МВт АО «ВетроОГК-2» (входит в контур АО «НоваВинд» - дивизиона Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) отобраны в рамках конкурса инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Общий объем портфеля АО «НоваВинд» составляет теперь порядка 1,2 ГВт, что соответствует 35% рынка ветроэнергетики в России. Заявки поданы на проекты, которые должны быть сданы в эксплуатацию в 2023-2024 годах. Проекты будут реализованы в рамках договоров о предоставлении мощности ВИЭ сроком на 15 лет.