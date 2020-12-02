Группа Legrand примет участие в форуме специалистов ABOK «Инженерные системы медицинских организаций в борьбе с COVID-19» в рамках «Российской недели здравоохранения 2020».

Мероприятие пройдет 8 декабря в формате онлайн. Руководитель по работе с корпоративными клиентами Legrand Иван Романович представит решения и технологии бренда для объектов здравоохранения.

Презентация «Технологии и решения Legrand, как поддержка медицинских учреждений» пройдет с 14:25 до 15:00 по московскому времени на онлайн-площадке форума. Иван подробно расскажет об оснащении объектов в рамках государственных национальных проектов «Столичное здоровье» и «Цифровизация медицины», а также поделится эффективными решениями для обеспечения бесперебойного питания в медицинских центрах, на примере выбора и поставки оборудования для ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова. Для установки в учреждении были выбраны высокоэффективные трехфазные источники бесперебойного питания (ИБП) серии Trimod HE 10 с мощностью до 80 кВА. За счет уникальной конструкции из объединенных отдельных однофазных модулей, Trimod HE 10 отличаются легкостью монтажа, делают систему более гибкой, обеспечивают требуемую мощность и сокращают эксплуатационные расходы. При этом подключение силовых модулей и батарейных лотков по принципу Plug&Play обеспечивает легкое и быстрое сервисное обслуживание. КПД устройств достигает 96%.

В ходе масштабных государственных проектов, направленных на реконструкцию и цифровизацию медицинских объектов, Группа Legrand оснастила более 60 медицинских учреждений современными решениями: от щитового оборудования для бесперебойной работы электросети до розеток и выключателей. По программе «Цифровизация медицины» Legrand организовала кабельную систему и систему подачи электроэнергии в ряде клинико-диагностических больниц города Москвы. Среди использованных решений структурированная кабельная система LCS3, возможности которой обеспечили полноценную работоспособность систем передачи данных электронных сервисов, таких как, например, телемедицина.

Форум организован при поддержке некоммерческого общества АВОК. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.