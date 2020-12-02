Правительство Ярославской области и Госкорпорация Ростех подписали соглашение о цифровой трансформации региона. Согласно договоренностям Ростех проведет экспертную оценку уровня информационно-технологической экосистемы области, поможет определить ключевые перспективные направления развития и окажет содействие в наиболее точной постановке задачи.

В результате реализации проекта в Ярославской области появятся передовые цифровые сервисы и услуги для граждан в области здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других. Сотрудничество предполагает применение инструментов Rostec.digital – направления Ростеха, предназначенного для проведения цифровой трансформации в субъектах РФ и отдельных отраслях экономики.

«Государственные услуги сегодня все чаще предоставляются в электронном виде. Такая форма удобна для жителей, потому что позволяет избежать лишних поездок и очередей, а в условиях пандемии еще и обеспечивает безопасность. Чем больше будет цифровых сервисов, тем проще и оперативней становится обратная связь с населением. У Ростеха есть наработанные методики создания клиентоориентированных электронных платформ, корпорация готова предоставить нам свою экспертную помощь. Совместно мы сможем сделать работу в ИТ-секторе региона более удобной и выгодной для предпринимателей и жителей области», – подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В настоящий момент Ярославская область входит в топ-20 регионов согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по значению сводного индекса цифрового развития регионов. На территории региона зарегистрировано более 600 ИТ-компаний, где работает почти 8000 человек.

«Использование механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в разработке информационных систем позволяет добиться результатов гораздо быстрее и качественнее. Открывая доступ частному цифровому бизнесу к широкой государственной инфраструктуре, мы способствуем снятию барьеров, связанных с временными и финансовыми издержками. Благодаря такой модели взаимодействия все процессы между участниками рынков станут прозрачными, органы власти смогут анализировать наиболее актуальные данные», – сообщил директор по цифровой трансформации Госкорпорации Ростех Рачик Петросян.

Цифровая трансформация экономики России заложена в указ, подписанный президентом РФ 21 июля 2020 года. Презентация Rostec.digital состоялась в ходе V юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) 23 сентября 2020 г. После презентации Ростех и Нижегородская область подписали соглашение о цифровой трансформации Нижегородской области. 24 сентября 2020 г. Ростех и Минстрой России подписали соглашение о цифровой трансформации строительной отрасли. 30 ноября Ростех и Пермский край подписали соглашение о цифровой трансформации Прикамья.

Фото: Виктор Молодцов