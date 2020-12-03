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Электронная регистрация результатов метрологических работ полностью заработает с 1 января 2021 года

Завершено формирование нормативно-правовой базы по исполнению новых норм закона об обеспечении единства измерений, связанных с реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Соответствующие приказы Минпромторга России зарегистрированы Минюстом и размещены на сайте правовой информации.

С 1 января 2021 года все процедуры, связанные с утверждением типа стандартных образцов и средств измерений, а также поверкой средств измерений, будут регулироваться новыми правовыми актами, в основу которых заложена реализация «цифрового» алгоритма подтверждения результатов метрологических работ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

24 сентября вступили в действие законодательные изменения по обязательной электронной регистрации результатов метрологических работ. На смену бумажным свидетельствам, которые теперь носят исключительно справочно-информационный характер, пришла электронная запись в реестре Росстандарта ФГИС «АРШИН». Именно она выступает единственным юридически значимым подтверждением проведения метрологических работ. На текущий момент утверждены все необходимые регламенты, позволяющие аккредитованным организациям осуществлять практическую реализацию новых норм закона,

– отметил заместитель руководителя Росстандарта Сергей Голубев.
 

Также с 1 января 2021 года пользователи системы ФГИС «АРШИН» перейдут на новую версию программного обеспечения с учетом новых требований по составу передаваемых сведений о результатах поверки средств измерений и обязательному подтверждению этих сведений электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Документы доступны по ссылкам:

Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510

Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 г. № 2905

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Источник: Минпромторг России

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