Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провел встречу с представителями ДОМ.РФ по вопросам развития жилищной сферы в России.

«Сегодня перед нами всеми стоят масштабные задачи, которые обозначены Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. К 2030 году мы должны вводить по 120 млн кв. м в год, не менее пяти миллионов российских семей должны ежегодно улучшать свои жилищные условия, качество городской среды нужно повысить в 1,5 раза. ДОМ.РФ, как институт развития в жилищной сфере, обладает набором инструментов для решения поставленных задач», – отметил министр.

«По поручению заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина, институт развития через выполнение планов по вовлечению и реализации неиспользуемого и неэффективно используемого имущества должен обеспечить ввод не менее 100 млн кв. м жилья до 2030 года. Это 10% от общего ввода жилья за ближайшее десятилетие. На сегодняшний день ДОМ.РФ вовлечено 41,4 тыс. га земли с градостроительным потенциалом более 85 млн кв. м. Для содействия реализации жилищных проектов нужно вовлекать не менее 3,5 тыс. га ежегодно. Также в вопросе реализации земельных участков мы делаем упор на передачу их в аренду застройщикам, что будет способствовать увеличению объемов строительства и достижению целевых показателей», – отметил заместитель гендиректора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

По его словам, важным вопросом остается скорость подготовки земельных участков к жилищному строительству. Сейчас на это уходит более двух лет. «При принятии закона о комплексном развитии территорий она может сократиться до шести-девяти месяцев», – добавил Денис Филиппов.