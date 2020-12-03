 
Модернизация

В Химках до конца года введутся в эксплуатацию 3 электрозарядные станции

В Химках до конца года введутся в эксплуатацию 3 электрозарядные станции

3 декабря 2020, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» до конца 2020 года введет в эксплуатацию 3 зарядные станции для электротранспорта в Химках. Работники Красногорского филиала компании уже установили конструкции на специально отведенных площадках. В ближайшее время будут произведены пуско-наладочные работы и проведено благоустройство территории.

Новые электрозарядные станции расположены по адресам: ул. Аптечная, ул. Центральная, ул. Пожарского. Работы по монтажу и вводу ЭЗС в эксплуатацию проводятся в рамках проекта по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья Министерства энергетики Московской области.

На текущий момент в городском округе Химки  работает 32 электрозарядные станции, установленные и обслуживаемые АО «Мособлэнерго».
 

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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