АО «Мособлэнерго» до конца 2020 года введет в эксплуатацию 3 зарядные станции для электротранспорта в Химках. Работники Красногорского филиала компании уже установили конструкции на специально отведенных площадках. В ближайшее время будут произведены пуско-наладочные работы и проведено благоустройство территории.



Новые электрозарядные станции расположены по адресам: ул. Аптечная, ул. Центральная, ул. Пожарского. Работы по монтажу и вводу ЭЗС в эксплуатацию проводятся в рамках проекта по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья Министерства энергетики Московской области.



На текущий момент в городском округе Химки работает 32 электрозарядные станции, установленные и обслуживаемые АО «Мособлэнерго».

