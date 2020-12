BTicino Living Now

Новая премиальная серия электроустановочных изделий бренда BTicino в стиле хай-тек - BTicino Living Now появится в продаже уже в первой половине 2021 года. Устройства, органично сочетают в себе актуальный дизайн, функциональность и технологичность.

Линейка BTicino Living Now включает также «умные» изделия с технологиями Netatmo – они дадут возможность управления освещением, теплом и электроприборами уже на этапе установки электрики - нажатием клавиш выключателя или удаленно.

Управление

Обновленный дизайн изделий делает управление системой максимально комфортным. Интеграция IoT-технологий Netatmo позволяет управлять электрикой в доме с помощью мобильного приложения Home+Control, в котором создается план дома и отображается текущий статус каждого «умного» устройства.

Интуитивно понятный интерфейс приложения предусматривает управление отдельными модулями или использование настраиваемых сценариев поведения группы «умных» устройств, в том числе – их включение и выключение по расписанию. В приложении также можно задать алгоритмы для сценарных выключателей «День/ночь», «Я дома/Я вне дома». Например, при нажатии клавиши «Я вне дома» по умолчанию автоматически выключается свет во всем доме, обесточиваются розетки и опускаются жалюзи.

BTicino Living Now также поддерживает работу с приложениями для умного дома Yandex, Apple, Google и Amazon. Это позволяет управлять домом с помощью популярных голосовых помощников. Таким образом, устройства могут быть интегрированы в уже существующую экосистему умного дома, дополнив ее возможностью управления светом, жалюзи, шторами и розетками.

Дизайн и форма

Серия BTicino Living Now – это яркое воплощение итальянской школы дизайна и производства. Итальянский стандарт изделий и рамок позволяет в компактной форме сочетать различные функции при проектировании и монтаже. Наличие немецкого стандарта в предложении адаптирует серию для использования в проектах на российском рынке.

Отличительная особенность продукции BTicino - аксиальные механизмы, которые обеспечивают эстетическую завершенность изделий. Все элементы выключателя находятся ровно и строго параллельно стене, включение и выключение циклично при каждом нажатии на клавишу.

Декоративные рамки с эффектом «парения» над стеной помогут скрыть неровности поверхности или дефекты монтажа. Самоцентрирующиеся лицевые рамки обеспечивают параллельную установку выключателя и повышают удобство в управлении – механизм срабатывает при нажатии на любую часть панели. А беспроводные выключатели серии позволят размещать механизмы без дополнительного монтажа там, где это действительно удобно.

Дизайн BTicino Living Now подходит для каждого интерьера. Кастомизация линейки возможна благодаря трем группам дизайна из 16 цветовых решений для декоративных рамок, в том числе, в матовых оттенках – тренд в дизайне интерьера.

Уникальный дизайн и форма электроустановочных изделий были отмечены наградой на премии IF Design Award 2019, а также признаны лучшими на XXVI Международной премии Compasso d’oro ADI Award 2020. И это далеко не первая заслуженная награда итальянского бренда – изделия BTicino уже трижды выигрывали премию Compasso d'Oro ADI: в 1989 году с серией Living, в 2001 году с системой домашней автоматизации My Home и в 2014 году с решением Slim and White Axolute Code.

Новая серия BTicino Living Now позволит повысить комфорт любого помещения. Итальянские традиции, премиальный внешний вид и дополненный функционал устройств – это настоящее произведение искусства среди технологий умного дома. В продаже уже в 2021 году!