АО «Мособлэнерго» подключило освещение новой пешеходной зоны в городском округе Луховицы. Подключение осуществил Коломенский филиал АО «Мособлэнерго». Работы велись по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».



Пешеходная зона размещена на месте пустыря между улицами Тимирязерва и Первомайская. На территории зоны построены две детские игровые площадки, две рампы для скейтбордистов и площадка для проведения массовых мероприятий.