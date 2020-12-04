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АО "Мособлэнерго" подключило освещение новой пешеходной зоны в Луховицах

АО Мособлэнерго подключило освещение новой пешеходной зоны в Луховицах

4 декабря 2020, 15:11
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» подключило освещение новой пешеходной зоны в городском округе Луховицы. Подключение осуществил Коломенский филиал АО «Мособлэнерго». Работы велись по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Пешеходная зона размещена на месте пустыря между улицами Тимирязерва и Первомайская. На территории зоны построены две детские игровые площадки, две рампы для скейтбордистов и площадка для проведения массовых мероприятий.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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