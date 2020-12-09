Часть жителей острова Русский во Владивостоке, который после ноябрьского циклона две недели был обесточен, третий день подряд остаются без света из-за аварий на сетях.

В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. На Русском света не было с 18 ноября, через неделю в поселки начали подвозить дизельные генераторы и подключать местных жителей на несколько часов в день. Параллельно велись работы на сетях, принадлежащих "Оборонэнерго". Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Пятого декабря правительство Приморья отмечало, что всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме.

С 7 декабря отключения света на острове возобновились. Жители ряда поселков в течение дня в понедельник и вторник, за исключением нескольких часов, находились без света. В среду утром электричество вновь отключили. Как передает корреспондент РИА Новости, на утро 9 декабря обесточен поселок Воевода. Как сообщают местные жители, без света частично находятся поселок Подножье, поселок Рында, местный детский сад.

Диспетчер "Оборонэнерго" сообщил, что в этом районе острова происходят аварийные отключения, на сетях ведутся работы. В правительстве Приморья РИА Новости уточнили, что "есть проблемы с кабелем, (энергетики) занимаются устранением".

Ранее власти сообщали, что циклон повредил на Русском около 60 километров ЛЭП, что составляет 66% всех электросетей острова, было повалено 400 столбов, вышли из строя 32 тепловых пункта.

© РИА Новости / Виталий Аньков

