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Павел Сорокин: "Крупнотоннажная нефтегазохимия имеет потенциал привлечения 2,5-3 трлн рублей инвестиций"

Павел Сорокин: Крупнотоннажная нефтегазохимия имеет потенциал привлечения 2,5-3 трлн рублей инвестиций

9 декабря 2020, 14:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, КОММЕНТАРИИ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: Министерство энергетики России

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В ближайшей перспективе развивающаяся в России отрасль нефтегазохимии может привлечь 2,5-3 трлн рублей инвестиций. Как сообщил Павел Сорокин в ходе отраслевого форума «Химпром в деталях», такая возможность появилась благодаря принятому в октябре закону о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырьё.

«Принятие закона позволит вывести экономику российских нефтегазохимических комплексов на приемлемый для инвесторов уровень, подтолкнуть к принятию инвестрешения, это позволит привлечь 2,5-3 трлн рублей инвестиций в крупнотоннажную химию, в том числе в запланированные проекты. Большой потенциал появляется, в частности, у Ямальского газохимического кластера, создаются условия для реализации химии на Дальнем Востоке в части переработки нафты на проекте ВНХК, а это инвестиции более чем на триллион рублей. За счёт правильных экономических механизмов и выстраивания системы стимулов мы сможем реализовать наш ресурсный потенциал», – подчеркнул заместитель Министра.

Помимо прочего, продолжил замминистр, для развития отрасли требуется поддерживать согласованную отраслевую политику, работать над транспортной доступностью и новыми финансовыми инструментами.

«Одной из ключевых проблем пока остаются высокие ставки доступа к кредитам для средних и малых предприятий - переплата до двух раз. За 10-15 лет реализации проекта это накладывает большое бремя на прорывные производства в России.  Благодаря разработанному нами обратному акцизу эта разница частично нивелируется, здесь государство начинает оказывать поддержку только после запуска для производств с инвестициями не менее 60 млрд рублей», - добавил он.

С выступлением Павла Сорокина можно ознакомиться на сайте Минэнерго.

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Источник: Министерство энергетики России

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