 
Законотворчество (постановления)

Максим Решетников назвал ключевые направления для совершенствования механизмов поддержки инвестиций в РФ

Рост инвестиций является одной из ключевых целей национального развития, для реализации которой предстоит перезапустить инвестиционный цикл. Это невозможно сделать без долгосрочных инвестиций, новых финансовых инструментов и дальнейшего развития финансового рынка. Об этом заявил во вторник, 8 декабря, министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам министра, уже в этом году в рамках реализации Общенационального плана восстановления экономики был подготовлен большой пакет соответствующих инициатив и законопроектов, часть их уже принята и реализуется. "Но в первую очередь мы говорим о повышении уровня доверия в экономике, доверии бизнеса к решениям государственных органов", - подчеркнул он.

Для этого Минэкономразвития запустило ряд крупных процессов - прежде всего реформирование контрольно-надзорной деятельности и регуляторной сферы, а также создание законодательства о защите и поощрении капиталовложений.

"В настоящий момент в министерство поступило 26 обращений по заключению инвестпроектов почти на 1 трлн рублей, предполагается создание 40 тыс. рабочих мест, - сообщил глава ведомства. - Готовимся в ближайшие дни к подписанию первых соглашений".

Он подтвердил, что инструмент СЗПК будет совершенствоваться: будут расширены отрасли экономики, где будет применяться этот механизм. Более того, Минэкономразвития вместе с Министерством финансов прорабатывает механизм, который позволит осуществлять компенсацию инвесторам за построенную инфраструктуру не за счет бюджета, а путем предоставления встречного зачета обязательств по налогам, что повысит оперативность и гарантии бизнесу. "Кроме того, с 1 апреля возможность заключить соглашения появляется и на региональном уровне", - напомнил министр.

Одновременно министерство совершенствует действующие инструменты поддержки инвестиций, в частности, законодательство о ГЧП.

"У нас за последние 10 лет рынок вырос в 30 раз, на сегодняшний момент реализуется 3,3 тыс. концессий общим объемом 2 трлн рублей, из них 1,5 трлн – частные инвестиции". Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит значительно повысить инвестиционную активность и защиту интересов инвесторов. Он, в частности, уточняет формы финансового участия публичной стороны – для разграничения госзакупки и концессии предусмотрен максимальный размер бюджетного участия в проекте – не более 80% за исключением отдельных случаев, установленных Правительством. Также инициатива донастраивает конкурсные процедуры – вводится процедура конкурса в электронной форме, возможность представления в обеспечение заявки банковской гарантии. "Рассчитываем, что этот законопроект в ближайшие 5 лет даст старт дополнительным концессиям на сумму 1 трлн рублей", - сказал Максим Решетников.

Кроме того, Минэкономразвития готовит к запуску на полную мощность созданный на базе ВЭБ.РФ механизм фабрики проектного финансирования, который дает длинные деньги в экономику и разгружает капитал банков по сложным инвестиционным проектам. "Сейчас одобрено проектов почти на 800 млрд рублей, в том числе уже открыто финансирование по семи проектам, выдано пока 86 млрд рублей. Мы понимаем, что они входят в инвестиционную стадию, объем финансирования нарастает, - отметил министр. - Еще 12 проектов на 1,4 трлн рублей находятся на рассмотрении".

"Сейчас мы вместе с ВЭБом в рамках перезагрузки инвестиционного процесса и институтов развития отрабатываем вопросы, чтобы ВЭБ максимально интенсивно "подхватывал" проекты, и планируем договориться: чтобы как только закончится самая сложная и рискованная инвестиционная стадия и пойдет нормальное обслуживание кредита, ВЭБ рассматривал целесообразность своего дальнейшего участия в проектах или передавал эти банкам на обычное финансирование и запускал новые кредиты", - рассказал глава МЭР. "В целом принцип максимальной интеграции с национальными целями развития, максимального использования именно кредитного плеча, привлеченного финансирования, - мы сейчас рассматриваем в рамках реформирования институтов развития как важнейший принцип, который позволит в условиях жестких бюджетных ограничений использовать бюджетные деньги гораздо более эффективно для финансирования стоящих перед нам задач", - подчеркнул он.

В числе других важных финансовых инструментов, которые активно развивает правительство, Максим Решетников назвал бессрочные, зеленые и инфраструктурные облигации.

В частности, бессрочные облигации позволяют крупным компаниям не останавливать свою инвестиционную деятельность, а это – новые заказы для малого и среднего бизнеса и реализация важных и нужных социальных проектов в территориях. Инфраструктурные облигации рассматриваем как хороший драйвер для стимулирования застройщиков, реализующих проекты в сфере жилищного строительства и развития городских агломераций в регионах. Инструмент зеленых облигаций позволит компаниям привлечь финансирование на проекты, имеющие положительное влияние на экологию.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Минэкономразвития

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Столичные предприятия получат субсидии на 216 миллионов рублей 09.12.2020
Столичные предприятия получат субсидии на 216 миллионов рублей
Правительство утвердило квоты на госзакупки 107 видов отечественных товаров 08.12.2020
Правительство утвердило квоты на госзакупки 107 видов отечественных товаров
Путин подписал закон о запрете рекламы способов искажения данных счетчиков 08.12.2020
Путин подписал закон о запрете рекламы способов искажения данных счетчиков
Правительство установило квоты для госзакупок более чем 250 видов российских товаров 07.12.2020
Правительство установило квоты для госзакупок более чем 250 видов российских товаров

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно