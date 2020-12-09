Рост инвестиций является одной из ключевых целей национального развития, для реализации которой предстоит перезапустить инвестиционный цикл. Это невозможно сделать без долгосрочных инвестиций, новых финансовых инструментов и дальнейшего развития финансового рынка. Об этом заявил во вторник, 8 декабря, министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам министра, уже в этом году в рамках реализации Общенационального плана восстановления экономики был подготовлен большой пакет соответствующих инициатив и законопроектов, часть их уже принята и реализуется. "Но в первую очередь мы говорим о повышении уровня доверия в экономике, доверии бизнеса к решениям государственных органов", - подчеркнул он.

Для этого Минэкономразвития запустило ряд крупных процессов - прежде всего реформирование контрольно-надзорной деятельности и регуляторной сферы, а также создание законодательства о защите и поощрении капиталовложений.

"В настоящий момент в министерство поступило 26 обращений по заключению инвестпроектов почти на 1 трлн рублей, предполагается создание 40 тыс. рабочих мест, - сообщил глава ведомства. - Готовимся в ближайшие дни к подписанию первых соглашений".

Он подтвердил, что инструмент СЗПК будет совершенствоваться: будут расширены отрасли экономики, где будет применяться этот механизм. Более того, Минэкономразвития вместе с Министерством финансов прорабатывает механизм, который позволит осуществлять компенсацию инвесторам за построенную инфраструктуру не за счет бюджета, а путем предоставления встречного зачета обязательств по налогам, что повысит оперативность и гарантии бизнесу. "Кроме того, с 1 апреля возможность заключить соглашения появляется и на региональном уровне", - напомнил министр.

Одновременно министерство совершенствует действующие инструменты поддержки инвестиций, в частности, законодательство о ГЧП.

"У нас за последние 10 лет рынок вырос в 30 раз, на сегодняшний момент реализуется 3,3 тыс. концессий общим объемом 2 трлн рублей, из них 1,5 трлн – частные инвестиции". Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит значительно повысить инвестиционную активность и защиту интересов инвесторов. Он, в частности, уточняет формы финансового участия публичной стороны – для разграничения госзакупки и концессии предусмотрен максимальный размер бюджетного участия в проекте – не более 80% за исключением отдельных случаев, установленных Правительством. Также инициатива донастраивает конкурсные процедуры – вводится процедура конкурса в электронной форме, возможность представления в обеспечение заявки банковской гарантии. "Рассчитываем, что этот законопроект в ближайшие 5 лет даст старт дополнительным концессиям на сумму 1 трлн рублей", - сказал Максим Решетников.

Кроме того, Минэкономразвития готовит к запуску на полную мощность созданный на базе ВЭБ.РФ механизм фабрики проектного финансирования, который дает длинные деньги в экономику и разгружает капитал банков по сложным инвестиционным проектам. "Сейчас одобрено проектов почти на 800 млрд рублей, в том числе уже открыто финансирование по семи проектам, выдано пока 86 млрд рублей. Мы понимаем, что они входят в инвестиционную стадию, объем финансирования нарастает, - отметил министр. - Еще 12 проектов на 1,4 трлн рублей находятся на рассмотрении".

"Сейчас мы вместе с ВЭБом в рамках перезагрузки инвестиционного процесса и институтов развития отрабатываем вопросы, чтобы ВЭБ максимально интенсивно "подхватывал" проекты, и планируем договориться: чтобы как только закончится самая сложная и рискованная инвестиционная стадия и пойдет нормальное обслуживание кредита, ВЭБ рассматривал целесообразность своего дальнейшего участия в проектах или передавал эти банкам на обычное финансирование и запускал новые кредиты", - рассказал глава МЭР. "В целом принцип максимальной интеграции с национальными целями развития, максимального использования именно кредитного плеча, привлеченного финансирования, - мы сейчас рассматриваем в рамках реформирования институтов развития как важнейший принцип, который позволит в условиях жестких бюджетных ограничений использовать бюджетные деньги гораздо более эффективно для финансирования стоящих перед нам задач", - подчеркнул он.

В числе других важных финансовых инструментов, которые активно развивает правительство, Максим Решетников назвал бессрочные, зеленые и инфраструктурные облигации.

В частности, бессрочные облигации позволяют крупным компаниям не останавливать свою инвестиционную деятельность, а это – новые заказы для малого и среднего бизнеса и реализация важных и нужных социальных проектов в территориях. Инфраструктурные облигации рассматриваем как хороший драйвер для стимулирования застройщиков, реализующих проекты в сфере жилищного строительства и развития городских агломераций в регионах. Инструмент зеленых облигаций позволит компаниям привлечь финансирование на проекты, имеющие положительное влияние на экологию.