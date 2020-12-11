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СПб ГБУ "Ленсвет" приступило к капитальному ремонту наружного освещения на улице Дегтярева

СПб ГБУ Ленсвет приступило к капитальному ремонту наружного освещения на улице Дегтярева

11 декабря 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: lensvet.spb.ru

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В Красногвардейском районе на улице Дегтярёва начался капитальный ремонт наружного освещения. Впервые освещение улица получила полвека назад, в 1970 году. В последующие годы на объекте проводилось переустройство системы уличного освещения. На сегодняшний день существующее светотехническое оборудование — железобетонные опоры, светильники, воздушные линии электроснабжения — отработало нормативный срок эксплуатации и требовало замены на новое.

По итогам работ, которые завершатся в 2021 году, улица Дегтярева от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков получит новое освещение с применением 27 современных светильников, размещенных на 25 металлических опорах. Сеть наружного освещения на объекте будет исполнена самонесущим изолированным проводом протяженностью 1,6 км. Сейчас на объекте ведется установка закладных деталей фундаментов под опоры освещения.

Проводимые строительно-монтажные работы не отразятся на функционировании существующего наружного освещения. По итогам капитального ремонта улица Дегтярева станет более светлой и комфортной для транспортного и пешеходного движения.  

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Источник: lensvet.spb.ru

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