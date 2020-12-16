 
Цифровая революция

АО "БЭСК" завершает проект Smart grid в Уфе

АО БЭСК завершает проект Smart grid в Уфе

16 декабря 2020, 15:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, Smart grid
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ООО "Башкирэнерго"

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АО «БЭСК» (дочерняя компания АФК «Система») завершает реконструкцию электросетевого комплекса Уфы с применением элементов Smart grid («умные» сети). В рамках проекта, в реализацию которого АО «БЭСК» инвестировало более 4 млрд рублей, электросетевики провели огромный объем работ по обеспечению дистанционного управления и наблюдаемости сети на 29 силовых подстанциях, на 424 распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях (РП и ТП). Также проект включил в себя установку 75 тыс. приборов учета электроэнергии, внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления сетями 6 кВ и прокладку 100 километров кабельных линий, что позволит значительно оптимизировать структуру сети.

С момента начала комплексной реконструкции в 2015 году на РП и ТП столицы Башкирии устанавливаются современные ячейки, которые собираются на базе дочернего предприятия АО «БЭСК» - ООО «БЭСК Инжиниринг». На данный момент завершился монтаж ячеек и счетчиков АСКУЭ на последнем распределительном пункте РП-109. Именно благодаря новому автоматизированному оборудованию обеспечивается управляемость и наблюдаемость всей сети.  

Цифровой подход в реализации проекта позволяет ожидать от него значимого эффекта в части сокращения коммерческих потерь электроэнергии до 80 %, сокращения перерывов в электроснабжении потребителей при возникновении аварийных ситуаций с нескольких часов до нескольких минут, снижения затрат на обслуживание оборудования и полного мониторинга состояния сети.

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Источник: ООО "Башкирэнерго"

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