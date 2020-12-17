В технопарке «Сколково» открылся Международный форум «Сто лет электричества», главное экспертное событие года в области электроэнергетики. Модератором ключевых сессий форума выступил Анатолий Чубайс, специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. На форуме выступают ведущие отраслевые эксперты, российские и зарубежные ученые, топ-менеджеры профильных корпораций, авторы реформы энергетики и их оппоненты.

Форум открыли председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и Анатолий Чубайс, которые поприветствовали участников форума и пожелали им плодотворной работы.

Аркадий Дворкович напомнил участникам форума о серьезных вызовах в электроэнергетике, с которыми уже сталкивалась эта отрасль в России и с которыми стране удалось справиться. Что особенно важно, в период реформы электроэнергетики были заложены основы для технологической модернизации энергетического сектора в России, а угроза дефицита мощностей была устранена на десятилетия.

«У меня большой опыт работы в энергетическом секторе как координатора энергетической политики. На посту вице-премьера я ежедневно занимался этими вопросами, помню дилеммы, которые стояли перед нами. Вопросы были связаны с соотношением ценовых стимулов и скорости развития энергетического сектора, соотношением уровня развития экономики и потребностей в инвестициях, которые могут изменить облик энергетики. Думаю, что мы удачно, сбалансировано проходили эти развилки на протяжении последних лет и обеспечили технологическую модернизацию энергетического сектора», – отметил Аркадий Дворкович.

Он подчеркнул, что сегодня мы стоим на пороге новой волны технологических изменений:

«Уверен, что это будет связано в том числе с развитием возобновляемой энергетики, что в полной степени соответствует стратегии достижения целей устойчивого развития. Наконец, я хотел бы сказать о том, что мы не знаем, что будет с обликом энергетического сектора через 50 лет, но вполне можем предсказать, каким он будет через 10 лет. Мы будем внедрять инновационные решения, которые уже разработаны или близки к готовности, и при этом создавать задел на будущее. Уверен, что Сколково, Сколтех в партнерстве с ведущими российскими и международными научными центрами и университетами внесут значимый вклад в этот процесс».

Анатолий Чубайс напомнил, что еще в середине XX века в России была создана и непрерывно развивалась Единая энергосистема, которая в период максимального развития простиралась от Сибири до Берлина, имея установленную мощность более 400 ГВт! «Это великое инженерное достижение энергетиков, инженерной мысли», – подчеркнул Чубайс и добавил, что такого масштаба систем не существовало никогда до этого, не существует и сегодня. Однако в 80-х годах стало очевидно, что энергетика нуждается в масштабных преобразования. Их суть была определена однозначно: она должна стать рыночной. Именно это и было сделано в ходе либеральной реформы электроэнергетики России. «Реформа, которая прошла в стране в начале века, сняла стратегические инфраструктурные ограничения на рост экономики страны как минимум на 25 лет», – отметил Анатолий Чубайс.

Он напомнил, что благодаря реформе в отрасли развернулся масштабный инвестиционный процесс, а объем ввода мощностей только по ДПМ-1 превысил 30 тысяч мегаватт. Программа ДПМ-1 ставила задачу немедленного ввода мощностей любой ценой, чтобы избежать энергокризиса. В рамках программы ДПМ-2 на 2025–2035 годы теперь поставлена задача модернизации существующих энергомощностей. И реализация ДПМ-2 стала возможной именно благодаря тому, что в свое время была выполнена ДПМ-1.

«Реформа дала стране полное снятие инфраструктурных ограничений на рост экономики. Теперь также будет осуществлена еще и серьезная модернизация электроэнергетики России», – резюмировал Анатолий Чубайс.

Также на форуме Анатолий Чубайс представил новый обучающий курс «Реформирование отрасли: кейс электроэнергетики России». Электронный продукт был создан Высшей школой экономики при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ и АНО «еНано». Авторы курса – эксперты, принимавшие непосредственное участие в реформе электроэнергетики. В своих лекциях опытом преобразования отрасли делятся Анатолий Чубайс, Борис Вайнзихер, Василий Зубакин, Лариса Ширяева, Дмитрий Холкин.

В ходе дальнейшей работы форума участники обсудят глобальные вызовы в энергетической отрасли России и мира – разворачивающийся во всем мире глобальный энергетический переход, декарбонизацию и отказ от ископаемого топлива, промышленное хранение энергии и будущее новейших технологических решений в отрасли.

В программе форума:

Панельная сессия на тему «Электроэнергетика в XXI веке – 7 революций».

Сессия «Россия в технологических революциях XXI века в электроэнергетике: наблюдатель или участник?»

Научная дискуссия «Реформа электроэнергетики России в 1998–2008 гг.»

Круглый стол «Россия и глобальный энергопереход: драйвер или оппонент?»

Среди выступающих – российские и зарубежные ученые, отраслевые эксперты, топ-менеджеры профильных корпораций. Работа форума продлится до 18-00 часов четверга, 17 декабря.

Следить за работой главного отраслевого события 2020 года в России можно в режиме онлайн по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ETry2V7d08I .

Организаторы форума – Европейский университет в г. Санкт-Петербурге и Фонд «Сколково».



