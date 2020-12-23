Марина Калинникова, ЦМТУ Росстандарта Алексей Каукиайнен, доклад АЭК Евгений Васильев, ВНИИКП Максим Третьяков, АЭК

21 декабря состоялась дискуссионная сессии «Кабельная отрасль: комплексное противодействие недобросовестным участникам рынка», в рамках VII Международного форума «Антиконтрафакт-2020».

Форум проходил в формате видеоконференции и транслировался на YouTube. Портал RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ.РУ вели рестриминг эфира. В работе дискуссионной сессии приняли участие представители России, Белорусии и Казахстана - от представителей государственных органов и отраслевых объединений, до руководителей отраслевых компаний. В частности в работе площадки приняли участие заместитель руководителя Росстандарта А.В.Кулешов, заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации Гоголев Д.В., члены Ассоциации «Электрокабель» Генеральный директор Ассоциации "Электрокабель" (АЭК) Наталья Сахарова, руководитель проекта "Антиконтрафакт" АЭК Алексей Каукиайнен, заместитель генерального директора ВНИИКП Евгений Васильев, председатель совета директоро АО "Завод "Энергокабель" Дмитрий Пташинский, генеральный директор ФАУ НИА Денис Сухецкий, генеральный директор компании Integrity Михаил Меркушев, генеральный директор АПСС Ольга Грекова и многие другие. Модератором мероприятия выступил Вице-президент АЭК Максим Третьяков.

Сессия получилась крайне насыщенной.

Алексей Каукиайнен выступил с большой обновленной презентацией по итогам работы проекта "Антиконтрафакт" в последнее время. Проект успешно реализует поставленные перед ним задачи. В частности было уделено внимание таким направлениям работы как "открытый склад", контрольные закупки и испытания продукции, а так же поддержку и регулярную актуализацию реестра сертификатов.

В своём выступлении Алексей Владимирович Кулешов, заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) затронул вопрос обеспечения проверки образцов путем проведения испытаний. Объем испытаний в 2021 году составит 40% от общего числа проверок, а в 2024 уже 100%. Также в рамках ФЗ-248 от 31 июля 2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», по словам Кулешова, независимая оценка соблюдения обязательных требований может быть делегирована отраслевым консорциумам.

Марина Калинникова - руководитель ЦМТУ Росстандарта привела факты, что фальсифицированная кабельная продукция стала причиной пожаров более чем в 60% от общего числа случаев по причине электроприборов. Поэтому решение этой проблемы в приоритете. Должны быть созданы условия, когда производить несоответствующую продукцию будет невыгодно.

Лидия Травкина, заместитель генерального директора Национального института аккредитации Росаккредитации, рассказала про проект экспертизы государственных муниципальных контрактов, который инициирован ОНФ и призван повысить ответственность поставщиков в рамках госзакупок. В «пилотом» проекте принимают участие 11 регионов России в следующих группах товаров, которые выбрали сами регионы: продукты питания, медицинские изделия, бытовая техника, кабельная продукция, детские товары, трубная продукция, объекты культурного наследия. Для проведения экспертизы по унифицированным методам и подходам были разработаны предварительные национальные стандарты. Эти стандарты сейчас находятся на обсуждении в Техническом комитете 079 «Оценка соответствия и управление качеством». Был применён риск-ориентированный подход, заключающийся в рассмотрении как рисков со стороны производителя продукции, так и поставщика с учётом выставления баллов. Исходя из этого количества баллов возникает программа проверки, а именно документарная проверка или инспекция продукции как на месте хранения так и на объекте поставки. Этот принцип и отражен в ПНСТ.

Евгений Васильев коротко рассказал о текущей ситуации с полимерными материалами в кабельной продукции и этапах разработки и внедрения нового ГОСТ на кабельные ПВХ-пластикаты. Именно нарушения связанные с качеством полимерных материалов стали все чаще фигурировать как причина несоответствия по результатам испытаний, что было отмечено ранее в докладе Алексея Каукиайнена.

Крайне важным и эмоциальным было выступление Василия Лебедева - директора по продажам компании "Энергокомлект" (Казахстан), который представляет "Союз производителей кабельной продукции Казахстана", где он подробно рассказал о борьбе двух заинтересованных объединений внутри страны за и против введения так называемого "экосбора", а так же введения РОП (Расширенной отвественности производителя), которые могут полностью "разрушить" устоявшийся рынок и закрыть Казахстан для Российского производителя кабельной продукции. И при этом, введение таких платежей объясняется борьбой с фальсифицированным импортом. Максим Третьяков считает это уникальной ситуацией, ведь прикрываясь лозунгами про защиту от контрафакта и фальсификата фактически идет передел рынка.

В рамках сессии обсуждались и вопросы введения маркировки как защиты от контрафактной продукции, где выступил Михайил Меркушев - руководитель компании Integrity. Подробнее о компании и ее решениях в кабельной маркировке и о том, как это может защитить рынок от контрафакта и создать новые сервисы для потребителей мы рассказывали в интервью на портале RusCable.Ru - Integrity. Технологии против фальсификата

Сцециальная "антиконтрафактная" маркировка компании Integrity

Каких-то однозначных выводов по итогам работы деловой сессии сделать сложно, но очевидно, что все участники рынка ищут общий механизм саморегулирования и заинтересованы в решении проблемы. Государственные органы и институты нацелены на ужесточение контроля и более эффективные способы борьбы с нарушителями, отраслевые сообщества, такие как Ассоциация "Электрокабель" и АПСС больше ориентируются на создание и продвижение стандартов, работу специальных "инспеционных" проектов, о которых, например, рассказал координатор Комитета по борьбе с контрафактом и серым импортом АПСС Алексей Ковальчук, этику саморегулирования рынка и активную информационную кампанию противодействия недобросовестным производителям и поставщикам, трейдеры ищут простой и незатратный способ контроля, а представители IT предлагают свои решение. Важно, что такой диалог, где присутствуют все участники сообщества впринципе возможен. Диалог, где все выступают на равных. Никто не мерился "оборотами" и регалиями. Все стараются решить проблему и есть неоспоримые успехи.

Портал RusCable.Ru вел собственный рестрим конференции на своем YouTube-канале, а так же собирал вопросы из чатов и уже отпаравил их участникам мероприятия. Запись дискуссионной сессии доступна на нашем YouTube-канале.

Трансляция и репортаж: Сергей Кузьминов