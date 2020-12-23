 
Цифровая революция

Новак: интеллектуализация и цифровизация будут играть решающую роль в электроэнергетике

Новак: интеллектуализация и цифровизация будут играть решающую роль в электроэнергетике

23 декабря 2020, 12:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: КОММЕНТАРИИ, АЛЕКСАНДР НОВАК, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Интеллектуализация и цифровизация в большинстве секторов промышленности, в том числе в энергетике, будут играть решающую роль. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Решающее значение в большинстве секторов промышленности, в том числе в электроэнергетике, будет играть интеллектуализация и цифровизация всех технологических процессов. "Умные" электрические сети в сочетании с потребительскими сервисами выведут качество работы энергосистемы на новый уровень, позволяя менять ее режим работы в реальном времени, снижая тем самым количество технологических нарушений и ускоряя восстановление после них", - говорится в статье.

Новак отметил, что в ситуации с пандемией предприятия электроэнергетики, где опережающее внедрение цифровых технологий ведется не первый год, смогли грамотно внедрить уже существующие наработки и в кратчайшие сроки реализовать новые цифровые форматы.

"Мы видим, что в современных условиях цифровизация может стать самой настоящей движущей силой технологического прогресса", - сказал Новак.

В настоящее время продолжается работа над "Стратегией цифровой трансформации электроэнергетики". В документе будут отражены основные показатели эффективности цифровой трансформации компаний и целевое видение будущей модели отрасли в целом на среднесрочном (до 2024 года) и долгосрочном (до 2035 года) горизонтах планирования, отмечается в статье.

"Несмотря на положительные результаты в развитии энергетической отрасли, перед нами стоят задачи по совершенствованию основных составляющих работы электросетевого комплекса страны - необходимо донастраивать традиционные для энергетики направления, от которых зависит надежная работа сегодня и завтра. При этом параллельно предстоит развивать новые технологии производства, хранения и передачи электроэнергии, которые могут стать залогом успешной конкуренции на мировом рынке уже послезавтра", - написал вице-премьер.

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Источник: ТАСС

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