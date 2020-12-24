Резиденты Арктической зоны смогут получить кредиты по сниженной ставке. Правила их предоставления утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Кредиты будут выдавать на проекты в отраслях, которые определит президиум Госкомиссии по развитию Арктики, исключение – лесозаготовки, рыболовство и добыча полезных ископаемых. Стоимость инвестпроекта должна составлять от 10 млн до 2,5 млрд рублей, а если его реализуют сразу несколько компаний, претендующих на кредит, верхняя планка поднимается до 5 млрд рублей. Документ также фиксирует, что претендент должен вложить не менее 30% собственных средств и обеспечить создание новых рабочих мест.

Ставка по льготному кредиту будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки Центробанка (на данный момент 4,25%*1,5 = 6,375%), но не меньше чем 2% годовых.

Инвесторы, претендующие на субсидирование ставки, должны иметь официальный статус резидента Арктической зоны. Они не могут проходить процедуру ликвидации или банкротства и не должны иметь просроченных долгов перед федеральным бюджетом.

Принятое решение – часть широкого комплекса мер по стимулированию социально-экономического развития Арктики. Ранее всё российское Заполярье было объявлено свободной экономической зоной, резиденты которой могут рассчитывать на множество преференций, в том числе на снижение ставок по налогам и страховым взносам, применение процедуры свободной таможенной зоны, льготы по аренде земельных участков.

Постановление от 21 декабря 2020 года №2186 PDF 308Kb