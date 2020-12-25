Итоги заочного Совета директоров РусГидро

23 декабря 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров утвердил отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2020 года.

За указанный период ПАО «РусГидро» провело 1 766 закупочных процедур, при этом 99,8% конкурентных закупок – в электронном виде. Экономическая эффективность проведенных закупок – 1,3 млрд руб. (без НДС).

***

Совет директоров утвердил годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2021 год.

Электронные закупки составляют 99,9% от годового объема конкурентных закупок. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства – 36,7%.

Документ разработан с учетом последних изменений в российском законодательстве и направлен на повышение прозрачности системы управления закупками и эффективности системы контроля в закупочной деятельности РусГидро.

***

Совет директоров утвердил реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции и план мероприятий по реализации непрофильных активов 4 квартал 2020-2021 гг.

***

Совет директоров принял к сведению отчет о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро».

Компания ориентирована на эффективное взаимодействие с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, обеспечение максимальной степени доверия к Обществу и стремится раскрывать всю существенную информацию, которая может оказать влияние на цену акций.

***

Совет директоров согласовал совмещение исполняющим обязанности Председателя Правления – генерального директора ПАО «РусГидро» Виктором Хмариным следующих должностей:

член Правления ООР «РСПП»;

член Совета директоров Глобального энергетического партнерства по устойчивому развитию;

член Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия»;

член комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

***

Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов на Дальнем Востоке.

В сентябре этого года РусГидро ввело в работу ТЭЦ в г. Советская Гавань, тем самым завершив строительство четырех объектов электроэнергетики в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 (2 очередь Благовещенской ТЭЦ, 1 очередь Якутской ГРЭС-2, Сахалинская ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань).

РусГидро завершило проектирование и технико-ценовой аудит первого этапа строительства двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино. В июне 2020 года был заключен договор с генеральным подрядчиком строительства АО «ЦИУС ЕЭС», в Певек были доставлены необходимые строительные материалы. Строители приступили к устройству фундаментов и монтажу опор линии электропередачи, уже смонтированы первые восемь опор.

Новая линия электропередачи обеспечит надежную энергетическую связь между Певеком, где в этом году была введена в промышленную эксплуатацию плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», и Билибинской АЭС. Необходимость реализации проекта вызвана высоким износом действующей линии электропередачи, которая эксплуатируется с 1960 года и постепенным выводом из эксплуатации Билибинской АЭС. При этом в Певек-Билибинском энергоузле реализуется ряд горнодобывающих проектов, требующих надежного энергоснабжения.

***

Совет директоров принял к сведению информацию о результатах оценки соответствия членов Совета директоров Быстрова М.С. и Грачева П.С. критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и признал их независимыми директорами.