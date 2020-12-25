НИК D1 РНК СИГРЭ подвел итоги деятельности в 2020 году

24 декабря 2020 года состоялось совещание НИК D1 РНК СИГРЭ в формате видеоконференции. В режиме онлайн были представлены следующие компании: ООО «Завод «Изолятор» (Москва), ФГБОУ ВО КГЭУ (г. Казань), Уральский Государственный Университет им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), ООО «ЭлекТрейд-М», (г. Москва), ФГБОУ ВО ИГЭУ (г. Иваново), ФГУП "ВНИИМС" (г. Москва), ООО "ТермоЭлектрика" (г. Санкт-Петербург).

Председатель совещания — руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, Представитель РФ в SC D1, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», доктор технических наук Александр Славинский.

В совещании приняли участие:

Члены НИК D1 РНК СИГРЭ:

Владимир Устинов – координатор НИК D1, директора Московского отделения завода «Изолятор».

Марина Владимирова- руководитель службы по обеспечению деятельности ООО «Масса».

Галина Устинова – инженер Московского отделения завода «Изолятор».

Дмитрий Лопатин -директор производственно-технической службы.

В формате видеосвязи приняли участие члены НИК D1:

Марсель Гарифуллин – д.т.н., профессор кафедры ЭСиС ФГБОУ ВО «КГЭУ».

Айдар Сабитов – к.т.н., старший преподаватель каф. ЭСиС ФГБОУ ВО «КГЭУ».

Владимир Козлов – д.ф-м.н., профессор каф. ЭСиС ФГБОУ ВО «КГЭУ».

Тимофей Шадриков- к.т.н., доцент каф. «Высоковольтные электроэнергетика, электротехника и электрофизика».

Ирина Давиденко- д.т.н., профессор кафедры «Электрические машины» Уральского Государственного Университета им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина.

Светлана Высогорец - к.т.н., директор по стратегическому развитию ООО "ТермоЭлектрика".

Приглашенные:

Дмитрий Иванов - директор по испытаниям и метрологическому обеспечению ООО «Масса» (компания «Изолятор»).

На совещании подведены итоги работы Национального Исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ (НИК D1) «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» за 2020 г. и планы на 2021 г.

Во вступительном слове к участникам совещания руководитель НИК D1 Александр Славинский подчеркнул, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с коронавирусной инфекцией, членами комитета проделана большая и плодотворная работа в уходящем году. Совещания НИК D1 и большая часть мероприятий проводилась в режиме видеоконференций с использованием современных цифровых платформ, что позволило в оперативном порядке обсуждать актуальные вопросы и принимать решения со всеми членами НИК D1 из разных городов России.

Координатору НИК D1 Владимир Устинов представил презентацию по итогам работы НИК D1 в 2020 году и ознакомил с планами работы на 2021 год.

По состоянию на 17.12.2020 г. в составе НИК D1 работает 5 Коллективных членов РНК СИГРЭ и 35 специалист из них: 11 Индивидуальных членов РНК СИГРЭ и 24 специалиста, не являющиеся членами РНК СИГРЭ.

С 2020 года Тимофей Шадриков, член НИК D1 РНК СИГРЭ, доцент кафедры высоковольтной электроэнергетики, электротехники и электрофизики ФГБОУ ВО «ИГЭУ», к.т.н. вошел в состав SC D1 от РФ дополнительным регулярным членом.

Представители НИК D1 РНК СИГРЭ работают экспертами в 4 международных рабочих группах, включая две совместные рабочие группы JWG B1/D1.75 и JWG B1//В3/D1.79.

В этом году возобновлена работа в IEC (МЭК) ТК 36 «Изоляторы», Подкомитета 36 А «Изолированные вводы».

Эксперты от России в МЭК (рабочая группа JMT 5 подкомитета 36А) генеральный директор ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский и директор Московского отделения завода «Изолятор» Владимир Устинов.

Особо отмечена работа ПРГ D1.1 «Определение маркеров деградации минеральных трансформаторных масел с помощью ИК спектроскопии», руководитель, Марсель Гарифуллин д.т.н., профессор кафедры ЭСиС «КГЭУ».

По результатам проведенных исследований в 2020г. сделаны 6 докладов на 3-х конференциях. Опубликованы 2 статьи в издании E3S Web of Conferences, индексируемом в базе данных Scopus. В настоящее время готовится заявка на Патент на изобретение. Финансовая поддержка работы ПРГ D 1.1 оказана НИК D1 РНК СИГРЭ.

Владимир Устинов также освятил участие членов НИК D1 в конференциях, мероприятиях, проводимых в России.

Среди мероприятий международного формата ключевое Сессия СИГРЭ. В этом году Сессия проходила в дистанционном формате (CIGRE e-session 2020) с 24 августа по 3 сентября и с помощью видео-конференц-связи и объединила более двух тысяч делегатов из 65 стран.

Представители завода «Изолятор» и члены НИК D1 РНК СИГРЭ дистанционно участвовали в вебинарах исследовательских комитетов, обучающих семинарах и воркшопах, которые состоялись в соответствии с технической программой Сессии.

Сообщество «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ от НИК D1 представляют: Марина Владимирова, руководитель службы по обеспечению деятельности завода «Изолятор» и Ирина Давиденко, д.т.н., профессор кафедры «Электрические машины» УрФУ им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина.

В 2020 году продолжилась работ по взаимодействию НИК D1 и молодых специалистов (студентов, аспирантов). Это ежегодно проводимые отборочные этапы Международного инженерного чемпионата Case-in, в которых принимали участие ведущие специалисты НИК D1 в качестве экспертов. Международные студенческие олимпиады, проводимые ведущими ВУЗами страны.

В 2020 году членами НИК D1 опубликовано 40 научных статей в научно-технических журналах, в том числе публикации в издании E3S Web of Conferences, индексируемом в базе данных Scopus, публикации в изданиях рекомендованных ВАК РФ.

Получено 2 Патента по исследованиям, подана 1 заявка на получение Патента.

Регулярно проводилось наполнение разделов странички НИК D1 сайта РНК СИГРЭ. Основные новости НИК D1 также освещались на сайтах компании «Изолятор» и сайте информационного партнера НИК D1 журнала «Энергоэксперт».

В заключении своего выступления Владимир Устинов ознакомил с перечнем планируемых мероприятий на 2021 год.

В заключительном слове Александр Славинский поблагодарил присутствующих за плодотворную работу в уходящем году, поздравил с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и творческих успехов. Александр Зиновьевич особо отметил, что в 2020 году большая часть мероприятий проводилась дистанционно, но живое общение ничем не заменить, и выразил надежду, что следующий год будет более благоприятным для очного общения и решения совместных задач, что позволит поднять работу комитета еще на более высокий уровень.