Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» начинает разработку системы мультисенсорных сигнализационных средств для обеспечения комплексной безопасности объектов. Проект реализуется при поддержке Минпромторга России в рамках государственной программы по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности.

В состав разрабатываемой системы войдут различные датчики: электрические, магнитные, акустические и оптические, а также специальное ПО. Это позволит обеспечить максимально эффективную защиту охраняемой территории, в том числе от несанкционированных полетов беспилотников, повреждения систем электроснабжения и телекоммуникаций, организации технических каналов утечки информации и нанесения ущерба имуществу организации.

Модули системы смогут функционировать как автономно, так и в составе единого комплекса, что является важным преимуществом новой разработки. Модульный принцип обеспечивает модернизационный потенциал системы на долгосрочную перспективу по мере появления новых технологических решений, а также позволяет адаптировать ее под конкретные потребности заказчиков.

Проект прошел конкурсный отбор на право получения федеральной субсидии Минпромторга России в рамках реализации постановления Правительства РФ от 17.02.2016 № 109.