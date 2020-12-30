В "Россети Центр" утвержден Бизнес-план на 2021 год

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30 декабря 2020, 17:36
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Отрасль: Электроэнергетика
29 декабря 2020 года состоялось заседание Совета директоров Компании, на котором был утвержден Бизнес-план Общества на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы. Сценарными условиями формирования Бизнес-плана на 2021 год предусмотрена индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии не выше уровня прогнозной инфляции, рост производительности труда, снижение уровня удельных операционных расходов не менее чем на 2%, а также показатели дивидендной политики в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р.
Показатели Бизнес-плана Общества на 2021 год:
Данные в млн руб., если не указано иное
|
Показатели
|
План
2021 года
|
Ожид. факт 2020 года
|
Изменение
|
Выручка (всего), в том числе:
|
98 343,0
|
94 702,6
|
3,8%
|
Выручка от передачи электроэнергии
|
93 361,5
|
90 094,9
|
3,6%
|
Выручка от технологического присоединения
|
1 389,2
|
1 305,8
|
6,4%
|
Выручка от продажи электроэнергии
|
502,7
|
476,8
|
5,4%
|
Выручка от реализации по прочей деятельности
|
3 089,6
|
2 825,1
|
9,4%
|
Себестоимость
|
89 273,6
|
86 339,2
|
3,4%
|
Прибыль от продаж1
|
6 800,7
|
6 012,9
|
13,1%
|
Прибыль от продаж margin, %
|
6,9
|
6,3
|
0,6 п.п.
|
EBITDA2
|
18 370,2
|
17 451,0
|
5,3%
|
EBITDA margin, %
|
18,7
|
18,4
|
0,3 п.п.
|
Чистая прибыль
|
2 505,2
|
1 971,2
|
27,1%
|
Чистая прибыль margin, %
|
2,5
|
2,1
|
0,4 п.п.
|
Объем услуг по передаче э/энергии, млн кВт∙ч
|
45 421
|
45 247
|
0,4%
|
Потери э/э, %
|
9,43%
|
9,81%
|
- 0,38 п.п.
|
[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
|
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
|
Объем услуг по передаче электроэнергии, согласно Бизнес-плану на 2021 год, увеличится относительно ожидаемого факта 2020 года на 0,4% и составит 45 421 млн кВтч. Размер планируемой в 2021 году относительной величины потерь электроэнергии ниже ожидаемого уровня 2020 года на 0,38 п.п. и составляет 9,43%. Сокращение уровня потерь в 2021 году в сравнении с ожидаемым итогом 2020 года обусловлено планируемой реализацией мероприятий по сокращению потерь, включая выполнение работ энергосервисными компаниями.
Запланированный в Бизнес-плане на 2021 год рост выручки от услуг по передаче электрической энергии на 3,6% относительно ожидаемого факта 2020 года обусловлен ожидаемым увеличением объема оказания услуги на 0,4% и изменением единых «котловых» тарифов с 1 июля 2021 года. Выручка от услуг по технологическому присоединению в 2021 году ожидается в объеме 1 389 млн руб., что на 6,4% выше ожидаемого объема выручки по итогам 2020 года. Увеличение выручки обусловлено заключением крупных договоров технологического присоединения со сроком исполнения в 2021 году. В 2021 году Общество продолжит работу по увеличению объемов оказания нерегулируемых услуг и прогнозирует получение выручки от прочих видов деятельности в размере не менее 3 089,6 млн руб.
Увеличение себестоимости относительно ожидаемых итогов 2020 года связано в основном с ростом цены на покупную электроэнергию для компенсации потерь, увеличением затрат на услуги территориальных сетевых организаций, на амортизацию вновь вводимых объектов инвестиционной программы, а также обусловлено увеличением объемов оказания нерегулируемых услуг.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется выше ожидаемого факта 2020 года и составит 18 370 млн руб. Основными рисками отклонения факта от прогноза в 2021 году могут стать более медленные темпы восстановления экономики в регионах присутствия, а также увеличение просроченной задолженности за услуги, оказанные компанией. Положительными факторами могут стать превышение прогноза по объему оказания услуг по передаче э/энергии и опережающие эффекты от реализации Программы цифровой трансформации. Чистая прибыль по итогам 2021 года ожидается в размере 2 505 млн руб.
С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/.
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