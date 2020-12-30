В "Россети Центр" утвержден Бизнес-план на 2021 год

29 декабря 2020 года состоялось заседание Совета директоров Компании, на котором был утвержден Бизнес-план Общества на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы. Сценарными условиями формирования Бизнес-плана на 2021 год предусмотрена индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии не выше уровня прогнозной инфляции, рост производительности труда, снижение уровня удельных операционных расходов не менее чем на 2%, а также показатели дивидендной политики в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р.

Показатели Бизнес-плана Общества на 2021 год:

Данные в млн руб., если не указано иное

Показатели План 2021 года Ожид. факт 2020 года Изменение Выручка (всего), в том числе: 98 343,0 94 702,6 3,8% Выручка от передачи электроэнергии 93 361,5 90 094,9 3,6% Выручка от технологического присоединения 1 389,2 1 305,8 6,4% Выручка от продажи электроэнергии 502,7 476,8 5,4% Выручка от реализации по прочей деятельности 3 089,6 2 825,1 9,4% Себестоимость 89 273,6 86 339,2 3,4% Прибыль от продаж1 6 800,7 6 012,9 13,1% Прибыль от продаж margin, % 6,9 6,3 0,6 п.п. EBITDA2 18 370,2 17 451,0 5,3% EBITDA margin, % 18,7 18,4 0,3 п.п. Чистая прибыль 2 505,2 1 971,2 27,1% Чистая прибыль margin, % 2,5 2,1 0,4 п.п. Объем услуг по передаче э/энергии, млн кВт∙ч 45 421 45 247 0,4% Потери э/э, % 9,43% 9,81% - 0,38 п.п. [1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов [2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация

Объем услуг по передаче электроэнергии, согласно Бизнес-плану на 2021 год, увеличится относительно ожидаемого факта 2020 года на 0,4% и составит 45 421 млн кВтч. Размер планируемой в 2021 году относительной величины потерь электроэнергии ниже ожидаемого уровня 2020 года на 0,38 п.п. и составляет 9,43%. Сокращение уровня потерь в 2021 году в сравнении с ожидаемым итогом 2020 года обусловлено планируемой реализацией мероприятий по сокращению потерь, включая выполнение работ энергосервисными компаниями.

Запланированный в Бизнес-плане на 2021 год рост выручки от услуг по передаче электрической энергии на 3,6% относительно ожидаемого факта 2020 года обусловлен ожидаемым увеличением объема оказания услуги на 0,4% и изменением единых «котловых» тарифов с 1 июля 2021 года. Выручка от услуг по технологическому присоединению в 2021 году ожидается в объеме 1 389 млн руб., что на 6,4% выше ожидаемого объема выручки по итогам 2020 года. Увеличение выручки обусловлено заключением крупных договоров технологического присоединения со сроком исполнения в 2021 году. В 2021 году Общество продолжит работу по увеличению объемов оказания нерегулируемых услуг и прогнозирует получение выручки от прочих видов деятельности в размере не менее 3 089,6 млн руб.

Увеличение себестоимости относительно ожидаемых итогов 2020 года связано в основном с ростом цены на покупную электроэнергию для компенсации потерь, увеличением затрат на услуги территориальных сетевых организаций, на амортизацию вновь вводимых объектов инвестиционной программы, а также обусловлено увеличением объемов оказания нерегулируемых услуг.

Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется выше ожидаемого факта 2020 года и составит 18 370 млн руб. Основными рисками отклонения факта от прогноза в 2021 году могут стать более медленные темпы восстановления экономики в регионах присутствия, а также увеличение просроченной задолженности за услуги, оказанные компанией. Положительными факторами могут стать превышение прогноза по объему оказания услуг по передаче э/энергии и опережающие эффекты от реализации Программы цифровой трансформации. Чистая прибыль по итогам 2021 года ожидается в размере 2 505 млн руб.