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В "Россети Центр" утвержден Бизнес-план на 2021 год

В Россети Центр утвержден Бизнес-план на 2021 год

30 декабря 2020, 17:36
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

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29 декабря 2020 года состоялось заседание Совета директоров Компании, на котором был утвержден Бизнес-план Общества на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы. Сценарными условиями формирования Бизнес-плана на 2021 год предусмотрена индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии не выше уровня прогнозной инфляции, рост производительности труда, снижение уровня удельных операционных расходов не менее чем на 2%, а также показатели дивидендной политики в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р.

Показатели Бизнес-плана Общества на 2021 год:

Данные в млн руб., если не указано иное

Показатели

План

2021 года

Ожид. факт 2020 года

Изменение

Выручка (всего), в том числе:

98 343,0

94 702,6

3,8%

Выручка от передачи электроэнергии

93 361,5

90 094,9

3,6%

Выручка от технологического присоединения 

1 389,2

1 305,8

6,4%

Выручка от продажи электроэнергии

502,7

476,8

5,4%

Выручка от реализации по прочей деятельности

3 089,6

2 825,1

9,4%

Себестоимость

89 273,6

86 339,2

3,4%

Прибыль от продаж1

6 800,7

6 012,9

13,1%

Прибыль от продаж margin, %

6,9

6,3

0,6 п.п.

EBITDA2

18 370,2

17 451,0

5,3%

EBITDA margin, %

18,7

18,4

0,3 п.п.

Чистая прибыль

2 505,2

1 971,2

27,1%

Чистая прибыль margin, %

2,5

2,1

0,4 п.п.

Объем услуг по передаче э/энергии, млн кВт∙ч

45 421

45 247

0,4%

Потери э/э, %

9,43%

9,81%

- 0,38 п.п.

[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов

[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация

 

Объем услуг по передаче электроэнергии, согласно Бизнес-плану на 2021 год, увеличится относительно ожидаемого факта 2020 года на 0,4% и составит 45 421 млн кВтч. Размер планируемой в 2021 году относительной величины потерь электроэнергии ниже ожидаемого уровня 2020 года на 0,38 п.п. и составляет 9,43%. Сокращение уровня потерь в 2021 году в сравнении с ожидаемым итогом 2020 года обусловлено планируемой реализацией мероприятий по сокращению потерь, включая выполнение работ энергосервисными компаниями.

Запланированный в Бизнес-плане на 2021 год рост выручки от услуг по передаче электрической энергии на 3,6% относительно ожидаемого факта 2020 года обусловлен ожидаемым увеличением объема оказания услуги на 0,4% и изменением единых «котловых» тарифов с 1 июля 2021 года. Выручка от услуг по технологическому присоединению в 2021 году ожидается в объеме 1 389 млн руб., что на 6,4% выше ожидаемого объема выручки по итогам 2020 года. Увеличение выручки обусловлено заключением крупных договоров технологического присоединения со сроком исполнения в 2021 году. В 2021 году Общество продолжит работу по увеличению объемов оказания нерегулируемых услуг и прогнозирует получение выручки от прочих видов деятельности в размере не менее 3 089,6 млн руб.

Увеличение себестоимости относительно ожидаемых итогов 2020 года связано в основном с ростом цены на покупную электроэнергию для компенсации потерь, увеличением затрат на услуги территориальных сетевых организаций, на амортизацию вновь вводимых объектов инвестиционной программы, а также обусловлено увеличением объемов оказания нерегулируемых услуг.

Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется выше ожидаемого факта 2020 года и составит 18 370 млн руб. Основными рисками отклонения факта от прогноза в 2021 году могут стать более медленные темпы восстановления экономики в регионах присутствия, а также увеличение просроченной задолженности за услуги, оказанные компанией. Положительными факторами могут стать превышение прогноза по объему оказания услуг по передаче э/энергии и опережающие эффекты от реализации Программы цифровой трансформации. Чистая прибыль по итогам 2021 года ожидается в размере 2 505 млн руб.

С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/.

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Источник: Россети Центр

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