"Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту

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4 января 2021, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗПРОМ, БАЛКАНСКИЙ ПОТОК, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
"Газпром" 1 января начал поставлять газ в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту - через Турцию и Болгарию. Об этом говорится в сообщении холдинга.
Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток", далее по территории Турции, затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию, где распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.
Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря расширению и вводу новых газотранспортных мощностей компаниями "Булгартрансгаз" на территории Болгарии и Gastrans d. o. o. Novi Sad на территории Сербии.
Утром 1 января президент Сербии Александар Вучич запустил газопровод "Балканский поток" в Сербии. Проходящий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока", по которой газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год.
Сейчас с помощью "Турецкого потока" российский газ получают шесть стран Европы - Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина.
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
Фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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