"Порядочность – не слова, порядочность – это действия"
5 января 2021, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
Инвесторы намерены в 2021 году приступить к строительству производственных объектов в Ульяновской области с общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин.
"Мы ожидаем, что всего в 2021 году приступят к строительству своих производственных объектов 11 инвесторов с проектами на общую сумму свыше 12 млрд рублей. Реализация указанных проектов завершится в перспективе 2021-2023 годов", - сказал собеседник агентства.
Васин добавил, что по результатам ввода этих проектов в эксплуатацию планируют создать около 1,5 тыс. рабочих мест для жителей области.
"В настоящий момент прорабатываем возможность размещения в регионе более 200 российских и иностранных компаний", - уточнил глава корпорации.
По словам Васина, наиболее активно работа ведется с представителями 32 проектов, общий заявленный объем инвестиций по которым составляет от 120 до 200 млрд рублей. "В рамках данных проектов запланировано создание более 5,5 тыс. рабочих мест", - пояснил собеседник агентства.
Он также отметил, что наибольшее внимание уделяется проектам в области производства изделий из композитных материалов и выработки сырья для них.
"Губернатор Сергей Иванович Морозов ставит перед нами задачу по развитию инновационных направлений и привлечению инвесторов в новые для страны отрасли. В центре внимания на ближайшее будущее остаются проекты в сфере альтернативной энергетики. Новым для нас направлением становятся водородные источники энергии", - сказал Васин.
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