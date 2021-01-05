Инвесторы намерены в 2021 году приступить к строительству производственных объектов в Ульяновской области с общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин.

"Мы ожидаем, что всего в 2021 году приступят к строительству своих производственных объектов 11 инвесторов с проектами на общую сумму свыше 12 млрд рублей. Реализация указанных проектов завершится в перспективе 2021-2023 годов", - сказал собеседник агентства.

Васин добавил, что по результатам ввода этих проектов в эксплуатацию планируют создать около 1,5 тыс. рабочих мест для жителей области.

"В настоящий момент прорабатываем возможность размещения в регионе более 200 российских и иностранных компаний", - уточнил глава корпорации.

По словам Васина, наиболее активно работа ведется с представителями 32 проектов, общий заявленный объем инвестиций по которым составляет от 120 до 200 млрд рублей. "В рамках данных проектов запланировано создание более 5,5 тыс. рабочих мест", - пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что наибольшее внимание уделяется проектам в области производства изделий из композитных материалов и выработки сырья для них.