В России создаётся реестр организаций, оказывающих услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции. Его участники смогут пользоваться налоговыми льготами в рамках разработанного Правительством комплекса мер поддержки отечественной IT-отрасли.

В реестр войдут дизайн-центры микроэлектроники и радиоэлектроники. Вести его будет Минпромторг. В постановлении, подписанном Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, подробно перечислены операции, выполнение которых даёт российским компаниям право подавать заявки на включение в реестр. С 1 января 2021 года его участникам станут доступны серьёзные налоговые преференции, предусмотренные ранее для российских IT-компаний. Речь идёт о бессрочном снижении ставки страховых взносов с 14 до 7,6% и налога на прибыль с 20 до 3%.

Льготы позволят снизить издержки дизайн-центров, повысить их конкурентоспособность на глобальном рынке, что в конечном итоге должно помочь России уйти от существующей зависимости от импортных средств производства и электронной компонентной базы.

Комплекс мер господдержки IT-отрасли, который Правительство реализует по поручению Президента, Михаил Мишустин презентовал в июле во время рабочей поездки в Татарстан. Помимо налогового манёвра программа развития отрасли включает ещё пять направлений государственной поддержки. Это стимулирование спроса и внедрения инноваций через систему грантов, помощь стартапам и развитие государственно-частного партнёрства, а также расширение кадровой базы отрасли.