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Михаил Мишустин подписал постановления о создании ОЭЗ в Красноярском крае и Омской области

В Омской области и Красноярском крае будут созданы особые экономические зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Постановления об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В Омске откроют ОЭЗ «Авангард». На её территории, в частности, планируется разместить нефтехимические производства. Ожидается, что благодаря этому к 2030 году удастся создать более 700 рабочих мест и привлечь в область порядка 23 млрд рублей инвестиций.

Для второго региона предусмотрен запуск ОЭЗ «Красноярская технологическая долина». На сегодняшний день с потенциальными резидентами заключено шесть соглашений. Речь идёт о производителях промышленного оборудования, продукции из алюминия для авиа- и машиностроения. Планируется, что к 2030 году на базе ОЭЗ появится около 1,3 тысячи рабочих мест, а объём инвестиций превысит 16 млрд рублей.

Особая экономическая зона – один из инструментов развития экономики на местах. Размещение в ней даёт бизнесу ряд преимуществ: минимизацию административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции, снижение арендных платежей. Кроме того, резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющих компаний при реализации инвестпроектов.

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Источник: government.ru

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