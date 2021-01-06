Россия в феврале-марте увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ суммарно на 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с показателями января - по 65 тыс. баррелей в сутки, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия увеличит добычу в феврале на 65 тыс. баррелей и в марте еще дополнительно на 65 тыс. баррелей [в сутки]. То есть это будет 130 тыс. баррелей [в сутки] плюсом к январю. Мы будем постепенно частично восстанавливать добычу. И это касается также Казахстана", - сказал Новак.

При этом другие страны, вошедшие в сделку ОПЕК+, сохранят январский уровень добычи, а Саудовская Аравия, наоборот, дополнительно сократит производство нефти.