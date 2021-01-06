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6 января 2021, 11:00
Рубрика: Встречи
Метки: НЕФТЬ, ОПЕК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Россия в феврале-марте увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ суммарно на 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с показателями января - по 65 тыс. баррелей в сутки, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия увеличит добычу в феврале на 65 тыс. баррелей и в марте еще дополнительно на 65 тыс. баррелей [в сутки]. То есть это будет 130 тыс. баррелей [в сутки] плюсом к январю. Мы будем постепенно частично восстанавливать добычу. И это касается также Казахстана", - сказал Новак.
При этом другие страны, вошедшие в сделку ОПЕК+, сохранят январский уровень добычи, а Саудовская Аравия, наоборот, дополнительно сократит производство нефти.
"Ряд стран сохранит уровень объема добычи январский в феврале и марте, это будет константа, - отметил Новак. - Саудовская Аравия приняла решение дополнительно сократить [добычу] в течение февраля и марта на 1 млн баррелей в сутки - это очень большая цифра и это связано с желанием Саудовской Аравии более быстрыми темпами обеспечить сокращение остатков на мировых нефтяных рынках, приведения к среднему пятилетнему значению".
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