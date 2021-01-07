Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее называли одним из возможных достройщиков газопровода "Северный поток - 2", вернулось в зону строительства трубопровода. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Неподалеку от "Академика Черского" находится российское судно снабжения "Умка", которое используется для доставки труб с берега. Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планировалось использовать для подачи труб при достройке газопровода, также находится в акватории германского порта Мукран, где хранятся трубы для "Северного потока - 2".

Баржа-трубоукладчик "Фортуна", которая в декабре 2020 года укладывала участок "Северного потока - 2" в территориальных водах Германии, в настоящее время пришвартована в германском порту Висмар.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года, после того как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Как ожидается, в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании.

Фото: Судно-трубоукладчик "Академик Черский"

© Виталий Невар/ТАСС