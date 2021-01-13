На прошедших праздниках сотрудники «Костромаэнерго» помогали восстанавливать энергосети в Тверской области из-за аномального снегопада, который накрыл регион 4 января и продолжался несколько дней. Бригады филиала и сегодня проводят ремонтные работы в Рамешковском районе Верхневолжья.

В работах задействовано 16 бригад костромских энергетиков, 70 специалистов из всех районов электрических сетей филиала Костромаэнерго. Энергетики расчищают просеки ЛЭП, восстанавливают поврежденные опоры и провода.

В настоящее время выпадение осадков прекратилось, но в лесном массиве, где проходят линии электропередачи, остаются нависающие под тяжестью наледи и снежных масс деревья, которые могут падать на ЛЭП и провоцировать повторные технологические нарушения.

«Я много лет работаю руководителем Островского РЭС и имею опыт организационной работы, - говорит начальник Островского РЭС Костромаэнерго Сергей Чистяков. - Но в настоящее время вместе с другими энергетиками принимаю участие в восстановительных работах по возобновлению энергоснабжения жителей Рамешковского района Тверской области. Что называется, работаем на передовой - в непрерывном режиме ведем расчистку просек ЛЭП, чтобы исключить падение деревьев на провода. Ход проведения восстановительных работ осложняется труднодоступностью воздушных линий, питающих населенные пункты. Но я уверен, что благодаря слаженной работе наших бригад скорейшею подачу напряжения мы обеспечим».

«Мы с ребятами откликнулись в новогодние каникулы на призыв о помощи из Тверского региона. Мы же энергетики, а значит, команда! Сейчас устраняем технологические нарушения в энергосетях, вызванные непогодой. Работать приходится в очень сложных метеорологических условиях, практически в круглосуточном режиме. Сейчас на территорию региона обрушился аномальный снежный циклон, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег постоянно создают экстремальную нагрузку на линии электропередачи. Местность Тверского региона очень лесистая, болотистая и чем- то похожа на нашу область, что называется не проехать не пройти. Но, имея опыт работы в условиях непогоды, используя специнструмент и высокопроходимую технику, а также понимая, в какой ситуации оказались местные жители, мы стараемся выполнить все работы по восстановлению электроснабжения в максимально короткие сроки. Уже сейчас нам удалось выполнить колоссальный объем работ, и мы надеемся, что скоро в домах тверичан появится долгожданный свет», - подчеркнул мастер Красносельского РЭС филиала Костромаэнерго Александр Тушин.