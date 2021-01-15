Генпрокуратура усилит надзор за госзакупками

"Порядочность – не слова, порядочность – это действия"
15 января 2021, 16:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГЕНПРОКУРАТУРА, ГОСЗАКУПКИ
Генеральная прокуратура РФ усилит надзор за законностью в сфере государственных закупок. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Генеральным прокурором Игорем Красновым 14 января издан приказ "Об организации прокурорского надзора в сфере закупок". Приоритетными определены вопросы законности и обоснованности закупок, их открытости, целевого расходования бюджетных средств, противодействия коррупции, соблюдения конкурентных механизмов и порядка ценообразования, исполнения контрактных обязательств", - отметили в надзорном ведомстве. Реализация приказа обеспечит формирование единообразной правоприменительной практики, а также применение всех прокурорских полномочий по обеспечению законности в сфере закупок.
По данным Генпрокуратуры, в 2020 году прокуроры вскрыли и пресекли более 150 тыс. нарушений, связанных с посягательствами на бюджетные средства, неправомерными действиями при заключении контрактов, их исполнении и приемке выполненных работ, в том числе связанные с коррупционными проявлениями.
"В результате прокурорского вмешательства к различным видам ответственности в прошедшем году привлечено свыше 40 тыс. виновных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено более 700 уголовных дел, судами рассмотрено и удовлетворено 1,2 тыс. исков и заявлений, принесено около 13 тыс. протестов на незаконные правовые акты", - сообщили в Генпрокуратуре.
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