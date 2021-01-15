Генпрокуратура усилит надзор за госзакупками

Генеральная прокуратура РФ усилит надзор за законностью в сфере государственных закупок. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Генеральным прокурором Игорем Красновым 14 января издан приказ "Об организации прокурорского надзора в сфере закупок". Приоритетными определены вопросы законности и обоснованности закупок, их открытости, целевого расходования бюджетных средств, противодействия коррупции, соблюдения конкурентных механизмов и порядка ценообразования, исполнения контрактных обязательств", - отметили в надзорном ведомстве. Реализация приказа обеспечит формирование единообразной правоприменительной практики, а также применение всех прокурорских полномочий по обеспечению законности в сфере закупок.

По данным Генпрокуратуры, в 2020 году прокуроры вскрыли и пресекли более 150 тыс. нарушений, связанных с посягательствами на бюджетные средства, неправомерными действиями при заключении контрактов, их исполнении и приемке выполненных работ, в том числе связанные с коррупционными проявлениями.