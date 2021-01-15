 
Законотворчество (постановления)

Генпрокуратура усилит надзор за госзакупками

Генпрокуратура усилит надзор за госзакупками

15 января 2021, 16:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГЕНПРОКУРАТУРА, ГОСЗАКУПКИ
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
195

Генеральная прокуратура РФ усилит надзор за законностью в сфере государственных закупок. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Генеральным прокурором Игорем Красновым 14 января издан приказ "Об организации прокурорского надзора в сфере закупок". Приоритетными определены вопросы законности и обоснованности закупок, их открытости, целевого расходования бюджетных средств, противодействия коррупции, соблюдения конкурентных механизмов и порядка ценообразования, исполнения контрактных обязательств", - отметили в надзорном ведомстве. Реализация приказа обеспечит формирование единообразной правоприменительной практики, а также применение всех прокурорских полномочий по обеспечению законности в сфере закупок.

По данным Генпрокуратуры, в 2020 году прокуроры вскрыли и пресекли более 150 тыс. нарушений, связанных с посягательствами на бюджетные средства, неправомерными действиями при заключении контрактов, их исполнении и приемке выполненных работ, в том числе связанные с коррупционными проявлениями.

"В результате прокурорского вмешательства к различным видам ответственности в прошедшем году привлечено свыше 40 тыс. виновных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено более 700 уголовных дел, судами рассмотрено и удовлетворено 1,2 тыс. исков и заявлений, принесено около 13 тыс. протестов на незаконные правовые акты", - сообщили в Генпрокуратуре.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Минстрой совершенствует правила проектирования электроустановок жилых и общественных зданий 14.01.2021
Минстрой совершенствует правила проектирования электроустановок жилых и общественных зданий
Российское правительство хочет приравнять интернет к водопроводу 14.01.2021
Российское правительство хочет приравнять интернет к водопроводу
Граждане и бизнес определят востребованные данные 14.01.2021
Граждане и бизнес определят востребованные данные
Минэнерго опубликовало законопроект о целевой модели управления спросом на электроэнергию 14.01.2021
Минэнерго опубликовало законопроект о целевой модели управления спросом на электроэнергию
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+