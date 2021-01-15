Американские компании Ameresco*, Duke Energy** и вооружённые силы США объединяют усилия для реализации на расположенной в Северной Каролине военной базе Форт-Брэгг – крупнейшей в мире военной базе с 50 тыс. военнослужащими – уникального проекта – создания микросети, основным объектом генерации в составе которой станет плавучая СЭС.

Солнечные панели, установленные на плавучих конструкциях в водоемах, в последнее десятилетие появляются во всем мире, однако эта технология все еще относительно редко используется на территории США. В рамках проекта будет сооружена плавучая фотоэлектрическая СЭС мощностью 1,1 МВт на озере Биг Мадди Лэйк (Big Muddy Lake) площадью 66 акров (26,7 га), которая будет присоединена к накопителю энергии мощностью 2 МВт. Далее в сотрудничестве с местной электросетевой компанией будет сформирована микросеть в составе СЭС, накопителя энергии и объектов электропотребления, расположенных в Кэмп МакКол (Camp Mackall) – удаленном полигоне спецназа в составе базы Форт-Брэгг. Микросеть станет резервным источником электроснабжения для военных объектов в случае отключения централизованного электроснабжения.

Армия и флот США в настоящее время изучают возможности использования микросетей на соответствие требованиям к критическим военным объектам, которые должны обеспечивать независимое электро- и водоснабжение в течение двух недель. Компании Ameresco и Duke Energy реализуют проект создания микросети на базе плавучей СЭС в рамках масштабного энергетического проекта стоимостью $ 36 млн для военной базы Форт-Брэгг. В рамках проекта, реализуемого на базе Форт-Брэгг, планируется также усовершенствовать системы отопления, вентиляции, кондиционирования, освещения и водоснабжения, и реализовать мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, что характерно для крупных и сложных проектов модернизации предприятий, реализуемых Ameresco. Ожидается, что реализация проекта позволит сократить потребление энергии на 7%, потребление воды на 20% и ежегодные расходы армии США на оплату коммунальных услуг более чем на $ 2 млн. Строительные работы в рамках проекта начались в конце 2020 г.

По словам исполнительного вице-президента и генерального директора по федеральным решениям Ameresco Николь Булгарино, крайне важно обеспечить энергетическую безопасность и улучшить коммунальную инфраструктуру военной базы Форт-Брэгге, на которой размещена одна десятая часть армии США, включая специальные подразделения, воздушно-десантные силы и силы глобального реагирования.

Компания Ameresco также реализует ряд аналогичных проектов, включающих использование микросетей для улучшения надежности электроснабжения энергообъектов. В их число входят проекты, реализуемые в Северо-Восточном университете в Бостоне (штат Массачусетс), на Портсмутской военно-морской верфи в Киттери (штат Мэн), и на базе рекрутов морской пехоты (Marine Corps Recruit Depot, MCRD) в Пэррис-Айленде (Южная Каролина).

Информационно-аналитический ресурс Microgrid Knowledge

* Ameresco – основанная в 2000 г. американская компания, занимающаяся разработкой комплексных решений в области повышения энергоэффективности и использования ВИЭ. Компания является ведущим независимым поставщиком комплексных решений для предприятий по всей Северной Америке и Великобритании. Многие проекты, реализуемые компанией, связаны с модернизацией энергетической инфраструктуры предприятий и разработками, строительством и эксплуатацией объектов генерации, работающих на ВИЭ. Штаб-квартира Ameresco находится во Фрамингеме, штат Массачус.

** Duke Energy – одна из крупнейших электроэнергетических холдинговых компаний США, основанная в 1990 г. Обеспечивает электроэнергией 7,7 млн розничных потребителей в шести штатах США. В собственности компании находится около 51 ГВт генерирующих мощностей в Каролине, Среднем Западе и Флориде.

Фото: Пример плавучей СЭС. Tom Wang/Shutterstock.com