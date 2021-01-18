“Бери рюкзак и иди в город”
18 января 2021, 17:50
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Завершён основной этап создания первой цифровой подстанции Саратовской области. Проект реализуется в рамках реконструкции питающего центра 110 кВ «Сазанлей». «Россети Волга» инвестирует в него 467 млн рублей.
Энергообъект обеспечивает электроснабжение Балаково (население – более 187 500 человек). Это важный промышленный центр. Здесь находятся крупные объекты генерации: Саратовская ГЭС и Балаковская АЭС (подстанция 110 кВ «Сазанлей» задействована в схемах выдачи мощности).
На сегодня:
До конца 2021 года будет завершена наладка:
90% оборудования произведено в России. В ходе реализации проекта применяются технологии цифрового проектирования, отрабатывается внедрение «умных» систем мониторинга и диагностики (в дальнейшем планируется тиражирование в электросетях «Россети Волга»).
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