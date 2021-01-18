Завершён основной этап создания первой цифровой подстанции Саратовской области. Проект реализуется в рамках реконструкции питающего центра 110 кВ «Сазанлей». «Россети Волга» инвестирует в него 467 млн рублей.



Энергообъект обеспечивает электроснабжение Балаково (население – более 187 500 человек). Это важный промышленный центр. Здесь находятся крупные объекты генерации: Саратовская ГЭС и Балаковская АЭС (подстанция 110 кВ «Сазанлей» задействована в схемах выдачи мощности).



На сегодня:

Возведены здания общеподстанционного пункта управления и закрытого распредустройства.

Налажено современное коммутационное оборудование, установлен новый силовой трансформатор ( 25 МВА ) с системой диагностического мониторинга.

) с системой диагностического мониторинга. Смонтированы микропроцессорные защиты присоединений 10 кВ, контроллеры для дистанционного управления оборудованием и телеметрии.

Введены в работу щит собственных нужд и система оперативного постоянного тока с возможностью удалённого мониторинга параметров сети.



До конца 2021 года будет завершена наладка:

основных и резервных защит трансформатора, которые также выполнены на микропроцессорных терминалах;

серверов автоматизированной системы управления технологическими процессами, которая будет обрабатывать 6 000 сигналов в секунду.



90% оборудования произведено в России. В ходе реализации проекта применяются технологии цифрового проектирования, отрабатывается внедрение «умных» систем мониторинга и диагностики (в дальнейшем планируется тиражирование в электросетях «Россети Волга»).