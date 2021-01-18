 
Цифровая революция

Завершён основной этап создания первой цифровой подстанции Саратовской области

Завершён основной этап создания первой цифровой подстанции Саратовской области

18 января 2021, 17:50
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: t.me/s/rosseti_official

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Завершён основной этап создания первой цифровой подстанции Саратовской области. Проект реализуется в рамках реконструкции питающего центра 110 кВ «Сазанлей». «Россети Волга» инвестирует в него 467 млн рублей.

Энергообъект обеспечивает электроснабжение Балаково (население – более 187 500 человек). Это важный промышленный центр. Здесь находятся крупные объекты генерации: Саратовская ГЭС и Балаковская АЭС (подстанция 110 кВ «Сазанлей» задействована в схемах выдачи мощности).

На сегодня:

  • Возведены здания общеподстанционного пункта управления и закрытого распредустройства.
  • Налажено современное коммутационное оборудование, установлен новый силовой трансформатор (25 МВА) с системой диагностического мониторинга.
  • Смонтированы микропроцессорные защиты присоединений 10 кВ, контроллеры для дистанционного управления оборудованием и телеметрии.
  • Введены в работу щит собственных нужд и система оперативного постоянного тока с возможностью удалённого мониторинга параметров сети.


До конца 2021 года будет завершена наладка:

  • основных и резервных защит трансформатора, которые также выполнены на микропроцессорных терминалах;
  • серверов автоматизированной системы управления технологическими процессами, которая будет обрабатывать 6 000 сигналов в секунду.


90% оборудования произведено в России. В ходе реализации проекта применяются технологии цифрового проектирования, отрабатывается внедрение «умных» систем мониторинга и диагностики (в дальнейшем планируется тиражирование в электросетях «Россети Волга»).

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Источник: t.me/s/rosseti_official

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