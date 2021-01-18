Филиал «Россети Центр Воронежэнерго» ведет системную работу по предотвращению хищений энергооборудования и возмещению нанесенного энергетикам ущерба. В результате совместных действий специалистов блока безопасности и сотрудников органов внутренних дел, похитителям не удается уйти от ответственности.

Так, в конце декабря 2020 года Алексеевский районный суд Волгоградской области осудил троих жителей региона, которые в конце 2019 – начале 2020 года разукомплектовали три силовых трансформатора и похитили конструктивные части энергооборудования в Калачеевском районе электрических сетей воронежского филиала «Россети Центр», причинив материальный ущерб Воронежэнерго в размере более 300 тыс. рублей.

По постановлению суда за совершенные преступления двое подсудимых отправились отбывать срок в колонию строгого режима на два и два с половиной года. Третий получил условное наказание в виде одного года и шести месяцев. Всем заключенным также предстоит возместить причинный компании материальный ущерб.

Специалисты «Россети Центр Воронежэнерго» напоминают, что приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым относятся объекты энергетики, из корыстных или хулиганских побуждений, является уголовным преступлением. В соответствии со ст. 215.2 УК РФ, нарушителя ожидает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Вмешательство в работу энергооборудования может стать причиной прекращения электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов, среди которых больницы, школы и объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, необходимые для жизнеобеспечения граждан. Кроме того, совершая противоправные действия, похитители энергооборудования подвергают опасности свою жизнь, а также создают угрозу жизни и здоровью сторонних лиц.

Энергетики «Россети Центр Воронежэнерго» призывают всех, кому становится известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса филиала, сообщать об этом по круглосуточному телефону «Россети Центр» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный), либо в правоохранительные органы.