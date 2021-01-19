"Газпром" к 2030 году реализует проект газификации России на 100%, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. "Газпром" и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы", - отметил Миллер.

Он добавил, что компания также определила цели по газификации до 2025 года. В частности, объем инвестиций "Газпрома" к указанному сроку составит 526,1 млрд рублей, будут построены 24,4 тыс. км трубопроводов и газифицировано 3 632 населенных пункта.

"К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране", - сказал глава "Газпрома".

Миллер уточнил, что в настоящее время социальная ориентация программы газоснабжения и дальнейшая газификация сельских территорий являются приоритетами для "Газпрома".

Он подчеркнул, что существующий уровень тарифов на газ "Газпрома" дает возможность сохранять социальную ориентацию на внутреннем рынке, одновременно обеспечивая сырьем газоперерабатывающую и газохимическую отрасли.

"Что касается внутреннего тарифного регулирования, решение принимается ФСТ [Федеральной службой по тарифам] и уровень, который на сегодняшний день есть, мы знаем, что это уровень, который позволяет соблюдать социальную ориентацию нашей газовой отрасли на внутреннем рынке, при этом обеспечивая необходимым сырьем и газопереработку, и газохимию", - сказал Миллер.

По словам главы "Газпрома", нынешние объемы добычи газа составляют примерно 452 млрд куб. м в год и позволяют полностью обеспечить спрос на внутреннем и зарубежном рынках. При этом добычные мощности компании почти на 100 млрд куб. м превышают текущий уровень добычи.

Работа Амурского ГПЗ

Миллер рассказал также о работе Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

"Что касается Амурского газоперерабатывающего завода, то строительная готовность завода составляет 70%. В 2021 году будет введен первый пусковой комплекс, две технологические линии. Продукция Амурского газоперерабатывающего завода будет поставляться на Амурский газохимический комплекс", - сказал он.

Миллер подчеркнул, что "Газпром" в ближайшее время сделает "очень серьезный шаг вперед" в области газопереработки, газохимии.

"Появятся самые современные технологические производства в этой отрасли. Мы сегодня ставим задачи построить мощности и на западе, и на востоке, для того чтобы ориентироваться и на европейский рынок, и на азиатский рынок", - сказал он.

В проспекте "Газпрома" к новому выпуску евробондов сообщалось, что "Газпром" в 2021 году планирует направить на строительство ГПЗ 258 млрд рублей без учета НДС. Этот проект является важнейшим проектом в сфере переработки на этот год.

Строительство Амурского ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год. Завод будет состоять из шести технологических линий.

Цена за экспорт

Он добавил, что "Газпром" отмечает восстановление экспортных цен на газ во второй половине 2020 года и далее.

"Во второй половине года рынки стабилизировались, и на сегодняшний день мы видим, что объемы второго полугодия являются хорошими, и самое главное - стали восстанавливаться цены", - сказал он.

По словам Миллера, высокие объемы добычи газа компанией позволяют полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем и зарубежных рынках. "При этом надо отметить, что добычные мощности компании почти на 100 млрд куб. м газа превышают объемы добычи", - добавил глава "Газпрома".

Как свидетельствуют данные ФТС, средние экспортные цены на российский газ превысили $100 за тыс. куб. м с сентября 2020 года, в то время как в мае-августе находились в диапазоне $82-94 за тыс. куб. м.

Так, в сентябре средняя экспортная стоимость поставок газа составила $123 за 1 тыс. куб. м., в октябре - $145, в ноябре - $155,48. Данные за декабрь ведомство еще не раскрывало. В мае средняя экспортная цена российского газа составляла $94 за 1 тыс. куб. м, в июне - $82, в июле - $86, в августе - $92.

В октябре прошлого года глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила в интервью корпоративному журналу холдинга, что "Газпром" в 2020 году может реализовать в Европе 165-170 млрд куб. м при средней цене $120-130 за 1 тыс. куб. м.

"Сила Сибири - 2"

В продолжении Миллер сообщил, что "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по "Силе Сибири - 2" на территории России.

"Что касается газопровода "Сила Сибири - 2", Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением мы начали проектно-изыскательские работы, они ведутся на территории Российской Федерации", - сказал он. "Мы также находимся в прямом контакте по видеоконференцсвязи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами. В текущий период времени разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создается компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии", - добавил Миллер. "Газпром" планирует в I квартале завершить подготовку технико-экономического обоснования строительства газопровода через Монголию. "Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный", - сказал глава компании.

Как сообщалось, "Газпром" в декабре 2019 года подписал с Монголией меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместную оценку возможности трубопроводных поставок газа из России в Китай через Монголию. В августе 2020 года был подписан меморандум о намерениях с Монголией, предусматривающий создание компании специального назначения для проведения прединвестиционной оценки проекта. Планируемая пропускная мощность маршрута от месторождений "Газпрома" в Западной Сибири до границы с Китаем через территорию Монголии может составить до 50 млрд куб. м газа в год

В настоящее время "Газпром" поставляет газ в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", который был запущен в эксплуатацию в начале декабря 2019 года.

Поставки газа в Китай

Поставки "Газпромом" газа на китайский рынок ведутся в сверхплановом объеме, а в отдельные сутки во второй половине 2020 года превышали суточные контрактные обязательства на 25%, сообщил Миллер.

"Поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств, и в отдельные сутки во второй половине 2020 года наши суточные поставки превышали на 25% наши суточные контрактные обязательства", - отметил он.

По словам главы "Газпрома", на сегодняшний день объем спроса на китайском рынке даже превышает те объемы, которые зафиксированы в 30-летнем контракте компании.

Холдинг в 2020 году поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд куб. м газа с Чаяндинского месторождения. В начале 2021 года "Газпром" сообщал, что объем поставок по "Силе Сибири" соответствует контрактным обязательствам на 2021 год, но в два раза превышает суточные контрактные обязательства компании в 4 квартале прошлого года, и на 220% - минимальный объем суточной поставки газа в 1 квартале 2020 года.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту начались в декабре 2019 года.