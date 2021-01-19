Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» завершили мероприятия для технологического присоединения к электросети 21 фельдшерско-акушерского пункта в разных районах области.

Так, в четвертом квартале прошлого года энергетики осуществили техприсоединение фельдшерско-акушерских пунктов к электросетям в селе Махра Александровского района, селе Кучки Юрьев-Польского района, в селе Марково, деревнях Пахомово, Панфилово и Иваново Петушинского района, в поселке Красногвардейский и селе Брутово Суздальского района, в селах Волосово и Фетинино Собинского района, в деревне Новая Судогодского района, деревне Коурково Вязниковского района, селе Гришино Гороховецкого района, селах Ковардицы и Лазарево Муромского района, селе Коровино, деревнях Паново и Двойново Меленковского района, а также в деревнях Долбино, Икшево и Тащилово Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Заявки на техприсоединение объектов к сетям владимирского филиала компании «Россети Центр и Приволжье» поступили от центральных районных больниц. Общий объем предоставленной объектам здравоохранения мощности составил 372 кВт.

В перспективе более 7 тысяч жителей данных населенных пунктов смогут своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь.

«Своевременно и в полном объеме исполняя обязательства по техприсоединению учреждений здравоохранения к электрическим сетям, мы вносим вклад в обеспечение социальных потребностей Владимирской области, содействуем реализации направленных на это федеральных программ; создаем условия для оказания медицинской помощи в сельских населенных пунктах нашего региона», – подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Владимирэнерго» Иван Янин.

Энергокомпания постоянно совершенствует свои клиентские сервисы. Проводя регулярные встречи с представителями малого и среднего бизнеса. Специалисты «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» стремятся сделать процесс технологического присоединения прозрачным и понятным. Энергетики прилагают все усилия для упрощения процедуры и сокращения сроков подключения заявителей к электросетям.

Владимирэнерго активно развивает направление клиентской деятельности обслуживания потребителей и предлагает перечень дополнительных услуг в рамках обслуживания электросетевого хозяйства. Квалифицированный персонал с большим опытом проводит работы в строгом соответствии всем техническим нормам и требованиям. Энергетики оснащены специализированной техникой, всеми необходимыми допусками и лицензиями, материалами, позволяющими выполнять работы любой сложности. Более подробная информация на сайте «Россети Центр и Приволжье» - http://www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям» - «Дополнительные услуги», а также по бесплатному круглосуточному номеру Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8 (800) 220-0-220.