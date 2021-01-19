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"Россети Кубань" реконструирует сети поселка Южного под Краснодаром

Россети Кубань реконструирует сети поселка Южного под Краснодаром

19 января 2021, 17:20
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» приступили к реконструкции энергообъектов распределительной сети в п. Южный, который находится в пригороде Краснодара. Обновление электросетей и использование современного нового провода большего сечения позволит разгрузить действующую линию электропередачи и повысить качество энергоснабжения потребителей быстрорастущего посёлка.

Поселок Южный расположен на границе с Краснодаром – на одной из самых востребованных территорий на рынке жилья в пригороде краевой столицы. Стремительный рост населения, активное жилищное строительство в населенном пункте отражается и на росте энергопотребления. Для многих новостроек посёлка энергетическая инфраструктура – это не только источник света, но и тепла.

Качество электроснабжения в подобных населенных пунктах осложняется наличием объектов электросетевого хозяйства мелких собственников, многие из которых не обеспечивают нормативное состояние своих сетей.

В инвестиционную программу Краснодарского филиала «Россети Кубань» включён целый комплекс технических мероприятий по строительству новых и реконструкции действующих ЛЭП и трансформаторных пунктов, которые позволят распределить существенно возросшие за последние годы в п. Южный нагрузки на электросети и повысить качество энергоснабжения потребителей.

В 2021 году планируется провести капитальный ремонт более километра линии 0,4 кВ с монтажом нового самонесущего изолированного провода (СИП), двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с заменой 20 единиц основного и вспомогательного энергооборудования. Кроме того, специалисты реализуют комплекс работ для техприсоединения потребителей льготной категории, с которыми заключено около 240 договоров на общую мощность порядка 5,5 мВт. По заявкам потребителей, имеющих льготы, будут построены новые энергообъекты  распредсети. К потребителям льготной категории относят абонентов, которые подали заявку на технологическое присоединение и увеличение мощности до 150 кВт.

Напомним, в 2020 году специалистами Краснодарских электрических сетей был реализован ряд технических мероприятий в п. Южный по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. Капитально отремонтированы три воздушных линии 0,4 кВ с заменой провода на СИП (самонесущий изолированный провод), который отличается высокой надежностью и безопасностью, а также две воздушных линии 0,4 кВ с расчисткой от древесно-кустарниковой растительности в объеме 7,2 га. 

Для техприсоединения потребителей льготной категории построено и реконструировано девять объектов: две воздушных ЛЭП 10 кВ, две воздушных ЛЭП 0,4 кВ и пять трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполненные работы позволят обеспечить электроснабжение новых потребителей.

В декабре минувшего года в целях увеличения пропускной способности проведена замена участка кабельной линии электропередачи и замена силового трансформатора в трансформаторном пункте 10/0,4 кВ.

Помимо «Россети Кубань» в регионе присутствуют еще десятки территориальных сетевых организаций (ТСО), которые, в частности обслуживают садоводческие товарищества в пригороде Краснодара и также несут всю полноту ответственности за надежное энергоснабжение своих потребителей.

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Источник: Россети Кубань

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