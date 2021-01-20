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В 2021 году Курскэнерго отремонтирует свыше 411 км ЛЭП и 314 трансформаторных подстанций

В 2021 году Курскэнерго отремонтирует свыше 411 км ЛЭП и 314 трансформаторных подстанций

20 января 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр Курскэнерго

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Россети Центр, Курскэнерго

 В филиале «Россети Центр Курскэнерго» утверждена программа технического обслуживания и ремонта  на 2021 год.

Согласно плану в течение года энергетики филиала проведут капитальный ремонт 314 трансформаторных подстанций и более 411километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ, в рамках которого будет заменено 11 998 изоляторов. Ремонт оборудования запланирован и на центрах питания классом напряжения 35-110 кВ.

Наибольшие объемы ремонтов на воздушных линиях запланированы на ВЛ 110 кВ «Южная - Р. Буды», «Льгов - Марьино, «Рыльск – Марьино»,  «Свобода-Поныри» с отпайкой на подстанцию «Жуковка».

Работы охватят целый ряд центров питания классом напряжения 35 - 110 кВ, играющих важную роль в обеспечении надежного электроснабжения потребителей Курской области. В их числе подстанции «Луч», «Выгорное», «Суджа», «Разиньково», «Бобрышево», «Рыльск», снабжающие электроэнергией жилой сектор, ряд социальных объектов и агропромышленных предприятий Мантуровского, Тимского, Суджанского, Курского, Пристенского, Рыльского районов Курской области.

Более 742 га просек воздушных ЛЭП будут расчищены от древесной и кустарной растительности. На реализацию программы технического обслуживания и ремонта запланировано направить 390,9 млн рублей.

«В этом году при подготовке  к  отопительному сезону особое внимание уделим наблюдаемости питающих центров 35 кВ, на которых необходимо модернизировать системы диспетчерского и технологического управления (СДТУ), что позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей, а также сократить время реагирования при проведении аварийно-восстановительных работ», – отмечает первый заместитель директора - главный инженер  Курскэнерго  Вячеслав Истомин.

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Источник: Россети Центр Курскэнерго

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