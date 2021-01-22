21 января состоялось заседание Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по энергетике на тему: «Введение мер, ограничивающих уход потребителей с оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ): за и против», на котором участники активно высказывались и причинах и следствиях для ЕЭС роста распределённой генерации.

В текущей модели оптового и розничных рынков создано искусственное привилегированное положение менее эффективной розничной генерации, что стимулирует потребителей оптового рынка к переходу на распределенную/розничную генерацию. Это обусловлено двумя основными причинами: нерыночные надбавки на оптовом рынке и перекрестное субсидирование в электрических сетях. Так, при прогнозной нерегулируемой цене мощности 1 МВт пикового потребления в 1ЦЗ в 2021 году 920 тыс. руб. за МВт/мес., цена КОМ составляет ок.175 тыс. руб. (19%). При этом доля мощности в структуре одноставочной цены ОРЭМ (≈ 2,34 руб./кВтч) составляет ок. 53% (≈ 1,24 руб./кВтч). Таким образом, для потребителя розничной генерации выгодна даже небольшая скидка к средневзвешенной цене мощности оптового рынка.

Согласно расчетам НП «Совет рынка», в 54 субъектах для потребителей на среднем (35 кВ) и высоком (110 кВ и выше) уровных напряжения в 2020-м году было экономически эффективным строительство собственной распределенной генерации со сроком окупаемости 7–10 лет. Именно на этой группе потребителей, зачастую, сосредоточена перекрестка в сетевом тарифе,

Уход потребителей оптового рынка на распределенную/розничную генерацию провоцирует рост цен для оставшихся потребителей. Так, уход 1 ГВт потребления приводит к росту цен для оставшихся оптовых потребителей до 1,5%. Создаются условия для нового «витка» ухода потребителей с оптового рынка и рост цен, что создает риск постепенного разрушения централизованной единой энергосистемы.

Все это создает неверные экономически сигналы. Более того, такое искусственное привилегированное положение розничной генерации не подтверждается ее эффективностью – розничная генерация значительно менее эффективна по УРУТ (400 г/кВтч против 306,2 г/кВтч в ЕЭС России по итогам 2019 г., 220 г/кВтч на передовых образцах ПГУ). Также набирает масштаб бизнес по установке потребителями малой генерации на базе микротурбинных, газопоршневых/газотурбинных установок (в числе производителей Caterpillar, MWM, CUMMINS, FG Wilson, General Electric, Mitsubishi Heavy Industries, SDMO и другие). Очевидно, что объемы такой малой генерации будут только нарастать. Как эта генерация будет встроена в энергосистему – пока непонятно. Проблему ухода в неэффективную розничную генерацию необходимо решать путем снятия тех искусственных условий, благодаря которым такая генерация получила развитие. В первую очередь, нужно очистить оптовый рынок от надбавок. Необходимо оптимизировать количество и размер надбавок (оставить надбавки на продолжение реализации уже принятых инвестиционных решений на оптовом рынке (КОММод, ДПМ), которые направлены на обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Остальные надбавки должны быть ликвидированы, новые надбавки не должны вводиться.

В качестве возможных мер «очистки» оптового рынка от надбавок «Совет производителей энергии» предлагает:

переложить надбавки (все или часть) на федеральный/региональные бюджеты;

поменять модель оптового рынка в направлении развития конкуренции: снять имеющиеся ограничения на цену РСВ, ликвидировать механизм РД, что будет способствовать развитию механизма Свободных двусторонних договоров, который в условиях волатильности цен позволяет потребителям на длительном горизонте хеджироваться от резких скачков цен, а производителям компенсировать затраты на модернизацию и строительство объектов генерации;

перенести действующие надбавки на уровень розничного рынка и собирать их в сетях. Данный механизм имеет международный опыт (Германия, Дания и Польша) и позволит создать равные условия не только для участников оптового и розничных рынков, но и для розничных потребителей, независимо от наличия распределённой генерации.

Кроме того, чтобы обеспечить встраивание распределённой генерации в экономику электроэнергетики, необходимо нормативно закрепить требование об установке интеллектуального учета для такой генерации, а также обязать сетевую компанию в регионе или ГП собирать и публиковать помесячные объемы выработки такой малой генерации в регионе.

ДЛЯ СПРАВКИ (ОРЭМ в цифрах)