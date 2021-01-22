В 2021 году Минпромторг России продолжает поддерживать разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и развития производства высокотехнологичной промышленной продукции в рамках предоставления субсидий на возмещение части затрат на цифровые проекты.

Ключевой целью поддержки Министерством таких проектов является обеспечение технологической независимости государства, возможности коммерциализации отечественных исследований и разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке. Важно, чтобы внедрение разработанных продуктов не ограничивалось рамками одного предприятия, а охватывало длинные производственные цепочки или целые отрасли,

- отметил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Так, например, проект по созданию цифровой динамической карты предприятия химико-технологического комплекса для обеспечения деятельности органов управления и аварийно-диспетчерских служб, реализуемый ООО «САТЕЛ ПрО» при поддержке Минпромторга России, направлен на цифровизацию инфраструктуры организации и деятельности всей вертикали управления, мониторинга и реагирования на инциденты.

Проект способен решить задачи комплексного контроля всей значимой инфраструктуры предприятия, обнаружения событий, приводящих к возникновению угроз, а также своевременному реагированию, позволяющему минимизировать ущерб при наступлении инцидентов,

- отметил директор Департамента интеллектуальных систем автоматизации компании

ООО «САТЕЛ ПрО» Александр Таскаев.

Другой проект Группы компаний ПРОФ-ИТ – многофункциональная цифровая платформа для сбора и обработки данных на основе технологии RFID. Реализация платформы осуществляется совместно с ООО «Ульяновский автомобильный завод».

Существенными преимуществами внедряемого решения являются оперативное прослеживание изделия на производственном цикле, а также автоматический контроль отклонения от маршрута в рамках технологических процессов. Возможности накопления аналитических данных для проактивного управления производственными процессами и повышения оперативности информирования производственных участков позволит не только достичь прикладных эффектов, но и создать новые высокотехнологичные рабочие места,

- прокомментировал представитель ООО «Ульяновский автомобильный завод».

В настоящее время Минпромторгом России поддержаны 79 проектов по разработке цифровых решений, по 34 из них в текущем году будут завершены опытно-конструкторские работы.