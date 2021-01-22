Напоминаем, что продолжается регистрация участников на онлайн-мероприятие, организуемое европейскими отраслевыми ассоциациями «E.DSO» и «Eurelectric», а также Научно-исследовательским институтом электроэнергетики США («EPRI») по инициативе ПАО «Россети» и компании «Enel» (Италия) - Первую ежегодную конференцию Глобальной платформы ведущих распределительных сетевых компаний («GlobalDSO»): «Вклад компаний распределительного сетевого комплекса в осуществление энергоперехода: инвестиции и устойчивость к кризисам в эпоху постпандемии».

Создаваемая долгосрочная международная дискуссионная площадка для прямой коммуникации на уровне высшего руководства организаций - «GlobalDSO» призвана содействовать развитию стратегического диалога, взаимной помощи, обмену передовым опытом, ускоренному внедрению цифровой трансформации, сравнению достигнутых результатов, партнерских проверок применяемых технологических решений с целью обеспечения максимально надежного и безопасного энергоснабжения потребителей.

В целях обеспечения комфортного участия экспертов из разных часовых поясов в программу мероприятия войдут две дискуссионные сессии по ключевым темам повестки:

26 января 2021, 9:00-12:00 CET (11:00-14:00 МСК) : цифровизация и кибербезопасность, устойчивое развитие и циркулярная экономика, взаимодействие с потребителями и новые услуги, интеграция сектора «умной» энергетики, переподготовка кадров и новые компетенции;

: цифровизация и кибербезопасность, устойчивое развитие и циркулярная экономика, взаимодействие с потребителями и новые услуги, интеграция сектора «умной» энергетики, переподготовка кадров и новые компетенции; 27 января 2021, 14:00-17:00 CET (16:00-19:00 МСК) : цифровизация и кибербезопасность, развитие систем интеллектуального учета, гибкий подход и интеграция ВИЭ, кризисоустойчивость и изменение климата, переподготовка кадров и новые компетенции.

С проектом программы конференции можно ознакомиться по ссылке.



Тем, кто пока не зарегистрировался на участие, необходимо пройти регистрацию.

Письмо с данными для подключения к видеоконференции будет направлено зарегистрированным участникам за 24 часа до мероприятия.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться к Ирине Савченко, тел.: +7(800)200-18-81 (доб. 52-11), Savchenko-IV@rosseti.ru, Ольге Фроловой, тел.: +7(495)710-95-95, Frolova-OY@fsk-ees.ru.