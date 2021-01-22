В 2020 году специалисты «Россети Кубань» установили 107 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии потребителям в Краснодарском крае и Республике Адыгея. «Умные» счетчики с возможностью дистанционной передачи данных установлены абонентам компании бесплатно.

Установка новых приборов учета – первый этап реализации концепции цифровых электросетей. В отличие от своих аналоговых предшественников, «умные» приборы позволяют дистанционно передавать текущие показания и режим потребления электричества в энергокомпанию, подают сигнал об аварии в сети и несанкционированном вмешательстве. Такие счетчики в несколько раз сокращают количество споров и разногласий между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями, позволяют минимизировать потери. Установка новых приборов учета практически исключает хищение электроэнергии, а значит, повышает надежность и качество электроснабжения потребителей.

Обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить, используя многотарифный учет, который позволяет самостоятельно корректировать нагрузку, переносить работу энергоемких приборов в зону действия более низкого тарифа. Кроме того, потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать приборы учёта, бремя эксплуатации полностью несет собственник «умных» счетчиков – электросетевая компания.

Модернизация системы учета электроэнергии на Кубани и в Адыгее проводится в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», принятой группой «Россети» в 2018 году. Развитие и внедрение цифровых технологий позволит существенно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, обеспечить эффективность учета, сокращая коммерческие потери энергоресурсов

На сегодняшний день всего в зоне ответственности «Россети Кубань» введено в эксплуатацию более 280 тысяч интеллектуальных приборов. Лидером в этом направлении является сочинский энергорайон, где в общей сложности установлено почти 100 тысяч «умных» счетчиков.