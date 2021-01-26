25 января 2020 года губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с генеральным директором АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в ГК «Росатом») Ксенией Сухотиной, директором Нововоронежской АЭС Владимиром Поваровым.

Темами для обсуждения стали вопросы цифровой трансформации муниципального и регионального управления.

Ксения Сухотина рассказала о единой цифровой платформе управления регионом, которая в прошлом году совместно с Росатомом была запущена в Мурманской области. Комплекс информационно-аналитических систем обеспечивает сбор и анализ информации, взаимодействие с жителями и бизнесом, повышение инвестиционной и туристической привлекательности области.

Также главе региона были представлены возможности программы «Бережливый умный город» (LEAN SMART CITY), которая позволяет значительно повысить эффективность управленческих процессов. Это собственная разработка на основе Производственной системы Росатома (ПСР), которая доказала свою эффективность не только на производстве, но и в здравоохранении, образовании, других сферах. Такой проект уже три года реализуется в «атомном» городе Сарове (Нижегородская область). По оценке администрации города, в 2019 году эффективность внедрения системы составила 90 млн рублей в год, а удовлетворенность населения относительно 2017 года выросла на 5%.

«Наше сотрудничество нацелено, прежде всего, на повышение качества жизни населения Воронежской области и создание комфортной цифровой среды. Мы намерены внедрить успешный опыт Росатома, который позволит значительно повысить эффективность управленческих процессов. Мы видим, с каким успехом сегодня внедряются цифровые решения различного уровня в работе муниципалитетов «атомных» городов. Это управление городом, инфраструктура ЖКХ, транспорт и другое, - отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров проинформировал, что с 2010 года, с момента внедрения инструментов ПСР на атомной станции, накоплен уникальный опыт бережливости и повышения эффективности в различных направлениях деятельности. Напомним, что 15 декабря 2020 года правительство Воронежской области и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Эффективный регион». От Нововоронежской АЭС сформирована команда из атомщиков, которые поделятся лучшими практиками, реализованными в Росатоме, и помогут выработать подходы к улучшению выбранных процессов и их цифровой трансформации.

Ранее, в этот же день в ходе рабочего визита Ксения Сухотина встретилась с главой администрации городского округа город Нововоронеж Владимиром Лещенко. Этот город стал участником проекта «Умные города Росатома». С прошлого года там действует базовая версия цифровой платформы «Умный город» Росатома. Функционал системы позволяет администрациям отслеживать исполнение задач коммунальными службами, жителям – получать информацию о работе городских служб, образовательных и культурных учреждений, полицейских участков, а депутатам – контролировать качество выполнения работ на своих территориях. В дальнейшем система может развиваться за счет наращивания новых модулей, с учетом потребностей администраций и запросов жителей городов.