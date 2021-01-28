12 января после наступления холодов в Красновишерске была снижена температура в домах, отапливаемых от городских котельных № 11 и № 5. На заседании Правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин поручил Министерству ЖКХ и благоустройства в максимально короткие сроки восстановить нормальное теплоснабжение жителей Красновишерска и не допустить ухудшения ситуации.В городе был создан оперативный штаб, в который вошли специалисты Министерства ЖКХ и благоустройства, Инспекции государственного жилищного надзора, прокуратуры и органов местного самоуправления.

Была организована работа по установке дополнительных котлов на местных котельных, круглосуточный мониторинг температуры в жилых помещениях. По поручению губернатора нуждающимся жителям были выданы электрообогреватели.

Чтобы не допустить сбоев в работе электрических сетей из-за повышенных нагрузок, специалистами Красновишерского района электрических сетей производственного отделения «Березниковские электрические сети» филиала «Пермэнерго» были организованы круглосуточные осмотры электрооборудования, а также осмотр контактных соединений вводов в жилые дома с помощью приборов тепловизионного контроля.

Всего мониторингом состояния сетей энергетики охватили 146 жилых домов. С целью оказания помощи муниципальным службам также проводится выборочная оценка нагрева батарей отопления в подъездах жилых домов.

Кроме того, энергетики «Пермэнерго» оказали помощь коммунальным службам города в восстановлении работоспособности котельной № 6, пострадавшей от пожара. Силами работников Красновишерского РЭС был построен участок линии электропередачи длиной 200 метров. В результате оборудование котельной получило электроэнергию для наладки отопительных систем.