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"Россети Кубань" присоединила к электросетям 4,5 тысячи новых потребителей в краснодарском энергорайоне

Россети Кубань присоединила к электросетям 4,5 тысячи новых потребителей в краснодарском энергорайоне

28 января 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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В течение прошлого года компания «Россети Кубань» присоединила к электрическим сетям более 4,5 тысяч потребителей краснодарского энергорайона на общую мощность свыше 201 МВт. В числе новых потребителей - объекты малого и среднего бизнеса, АПК, крупные жилые комплексы и объекты инфраструктуры.

Спрос на технологическое присоединение к электрическим сетям продолжает оставаться на стабильно высоком уровне. В Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» в 2020 году поступило свыше семи тысяч заявок на технологическое присоединение новых объектов, а также на увеличение существующей мощности.

В течение 2020 года к электросетям подключен ряд объектов, имеющих социально-экономическое значение. Так, в декабре прошлого года специалисты Краснодарских электросетей завершили техприсоединение электроустановок, увеличили объем энергомощности и улучшили схему электроснабжения Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн им. В.Красовитова. Также значительно повышена надежность электроснабжения ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2», которая перепрофилирована в ковидный госпиталь. В Динском районе краснодарские энергетики обеспечили возможность технологического присоединения к электрическим сетям амбулатории в пос. Агроном.

Среди крупных заявителей – ряд строительных и производственных предприятий малого и среднего бизнеса Краснодара и прилегающих районов Краснодарского края и Республики Адыгея.

Своевременная реализация комплекса технических мероприятий позволила энергетикам в полном объеме выполнить задачу по выдаче необходимой энергомощности для присоединения медицинских учреждений.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, компания «Россети Кубань» выполняет обязательства в рамках договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, стремится обеспечить качественное обслуживание потребителей и доступность электроэнергетической инфраструктуры.

В связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство клиентских центров компании «Россети Кубань» продолжают работу в онлайн-формате. Информацию о процедуре технологического присоединения и форму заявки на подключение к электросетям можно получить на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявку на технологическое присоединение можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.

По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-02-20 (звонки по России – бесплатные).

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Источник: Россети Кубань

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