В свете принятого ЕС решения о сокращении объема выбросов парниковых газов на 55% вместо 40% к 2030 г., а также достижению поставленной цели по полной климатической нейтральности Европы к 2050 г. требуется разработка инновационных и экономически эффективных технических стандартов, регламентирующих функционирование европейской энергосистемы.

Решающую роль в энергетическом переходе играет развитие шельфовой ветровой генерации. При этом регион Северного моря с его потенциалом шельфовой ветроэнергетики становится новым источником генерирующих мощностей для Северо-Западной Европы и приведет к новым видам сотрудничества между соседними странами. В регионе планируется координируемое на международном уровне развертывание проектов строительства электрических хабов с разветвленной (веерной) структурой электрических соединений (Hub-and-Spoke projects) – сооружение для ветровой генерации соединений комбинированного типа (combining wind power connection), объединение энергетических рынков (coupling of energy markets) посредством строительства электрических связей и интеллектуальной интеграции (smart integration) шельфовой ветровой генерации в материковые энергосистемы.

Принимая во внимание энергетический потенциал Северного моря немецконидерландский системный оператор TenneT в 2020 г. объявил об изучении возможности подключения голландских и британских ВЭС, расположенных в Северном море, к энергетическим системам обеих стран через коннектор ветровой генерации – WindConnector. Чтобы иметь возможность подключать более мощные шельфовые ВЭС TenneT объединил и усовершенствовал лучший опыт немецких компаний в строительстве высоковольтных соединений постоянного тока (HVDC соединений) пропускной способностью 900 МВт и голландских компаний в сооружении высоковольтных соединений переменного тока (HVAC соединений) пропускной способностью 700 МВт. В результате был выработан новый подход к сооружению в будущем электрических связей пропускной способностью 2 ГВт с использованием HVDC соединений напряжением 525 кВ.

Инновационное сотрудничество TenneT и участников энергорынка

TenneT совместно с участниками энергорынка инициировали проведение научно-исследовательской работы по изучению возможности использования HVDC соединений напряжением 525 кВ и пропускной способностью 2 ГВт. В рамках научноисследовательских работ была разработана универсальная платформа, обеспечивающая совместимость запатентованных решений, предлагаемых всеми участвующими в исследованиях поставщиками HVDC технологий. Активное взаимодействие между TenneT и участниками энергорынка позволило получить представление о требуемой функциональности и пропускной способности инновационной передающей HVDC системы. Разработка и испытания подводной кабельной системы напряжением 525 кВ будут проводиться несколькими компаниями – производителями кабельного оборудования. Система должна быть сертифицирована в течение 2022 г.

Новый стандарт на строительство 2 ГВт HVDC соединений

Новый стандарт направлен на дальнейшее снижение затрат на разработку проектов строительства шельфовых энергообъектов и минимизацию экологического воздействия. Увеличение пропускной способности электрических связей за счет внедрения нового стандарта позволит TenneT более чем в два раза (по сравнению с предыдущим стандартом на строительство 900 МВт HVDC соединений) ускорить развитие шельфовой ветровой генерации в Германии и Нидерландах за счет сооружения более крупных шельфовых ВЭС и разветвленной системы Hub-and-Spoke соединений в Северном море.

Тендеры на строительство пяти шельфовых соединений

В свете процесса разработки нового стандарта TenneT объявил о старте в марте 2021 г. тендеров для, как минимум, пяти проектов строительства HVDC соединений пропускной способностью 2 ГВт в нидерландской и германской зонах шельфовой ветровой генерации в Северном море. На первом тендере будут выставлены проекты строительства, как минимум, двух HVDC соединений в нидерландской зоне шельфовой ветровой генерации IJmuiden Ver, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2028 г. и 2029 г. В Германии первыми проектами, отобранными для участия в тендере, станут HVDC соединения BalWin1 (ввод в эксплуатацию в 2029 г.), BalWin2 и BalWin3, ввести в эксплуатацию которые планируется в 2030 г. Благодаря этим пяти инновационным проектам и другим проектам, уже находящимся в стадии разработки, пропускная способность электрических соединений, находящихся в управлении TenneT, увеличится с 8,5 ГВт в настоящее время до примерно 26,3 ГВт к 2030 г., что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии почти 33 млн домохозяйств.

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