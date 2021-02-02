В целях эффективного использования градостроительного потенциала подземного пространства в крупных городах, с учетом снижения аварийности и обеспечения упорядоченного развития подземной инженерной инфраструктуры, ведомством актуализированы свод правил 249 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами» и свод правил 265 «Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства».

«Введение в действие разработанных положений решит проблемы экономии площадей в условиях плотной городской застройки за счет возможности размещения различных инженерных систем в одном сечении коллектора, обеспечит безопасную эксплуатацию инженерных систем, что связано с наличием доступа к ним, сократит время и трудозатраты на обслуживание», – рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

В обновленных документах уточнены конструкции коллекторов, требования по их размещению, объемно-планировочные и конструктивные решения, добавлены графические изображения типов сечений изделий заводского изготовления из сборного железобетона. За счет изменений в СП 265 допускается возможность совместно прокладывать различные инженерные коммуникации, например, тепловые сети, сети водопровода, электрические кабельные линии до 35 кВ, кабели связи и трубопроводы сжатого воздуха с рабочим давлением не более 1,6 МПа. В иных случаях необходимо выполнять отдельные трассы коллекторов, но теперь их можно совмещать – делать либо двух-, либо трехпролетные конструкции, уменьшая количество отдельных трасс, между которыми необходимо было еще и соблюсти расстояния при прокладке.

«Благодаря актуализации сводов правил, коллекторы проходные и, следовательно, замена и ремонт инженерных коммуникаций происходят внутри них, а значит, не нужно постоянно перекапывать улицы города. При необходимости проектируют коллекторы из сборных железобетонных конструкций со съемными плитами-крышками для возможности замены больших фрагментов трубопроводов», –пояснил главный инженер АО «ЦНИИПромзданий» Кирилл Авдеев.

По мнению экспертов, при дальнейшем использовании таких коллекторов в условиях городской застройки, экономия площадей, занимаемых инженерными коммуникациями, может составить до 50%. Также устройство многопролетных коллекторов позволит снизить материалоемкость и сократить объем земляных работ.

Кроме того, в обновленных документах введены требования к проектированию коллекторов в особых природных и климатических условиях, например, в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, на подрабатываемых территориях, в районах с просадочными грунтами типа II, засоленными, набухающими, заторфованными и многолетнемерзлыми.

«В СП 249 введены требования по использованию закрытых методов прокладки коммуникаций в сейсмических районах и в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, что также напрямую влияет на безопасность эксплуатации инженерных сетей. В частности, в неустойчивых грунтах введены требования к щитовой проходке и микротоннелированию с применением активного пригрузазабоя, предварительного укрепления и водопонижения», – отметил директор ФАУ «ФЦС» Сергей Музыченко.

Внесение требований к выполнению верификации расчетных моделей, применение современных геомеханических моделей грунтов, уточнение параметров взаимодействия существующих трубопроводов с окружающим массивом грунта на основе последних разработок и проведенных испытаний существенно повысят безопасность и снизит аварийность при прокладке подземных коммуникаций.

Регламентирование типов ограждений котлованов для устройства коллекторов, требований к защите от подземных вод, способов закрытой прокладки при устройстве коллекторов, требований к прокладке коллекторов в сложных инженерно-геологических условиях позволят увеличить качество и скорость строительных работ при закрытом и открытом способах возведения коллекторов.

Дмитрий Волков подчеркнул, что актуализация сводов правил, ориентация на новейшие строительные технологии позволит достичь надлежащего уровня упорядочения подземной инженерной инфраструктуры, существенно снизит характерную для наших городов хаотичность картины подземного коммунального хозяйства и даст импульс комплексному устойчивому пространственному развитию.

Работа по подготовке изменений СП 249 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами» и СП 265 «Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства» организована ФАУ «ФЦС» и выполнена авторскими коллективами АО «ЦНИИПромзданий» и НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство».