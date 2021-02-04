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В 2021 году на ремонты электросетей "Смоленскэнерго" направит более 272 млн рублей

В 2021 году на ремонты электросетей Смоленскэнерго направит более 272 млн рублей

4 февраля 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, СМОЛЕНСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр Смоленскэнерго

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Запланированный объем финансирования ремонтной программы филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» в 2021 году составит 272 млн рублей.

За текущий год специалисты «Смоленскэнерго» планируют отремонтировать 940 км линий электропередачи всех классов напряжения и 662 трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. Также в графике работ запланирована расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности на площади 3104 гектаров.

С целью повышения качества электроснабжения потребителей «Смоленскэнерго» проведет ремонт отдельных единиц оборудования на 197 подстанциях 35–110 кВ.

К ремонтным работам энергетики приступили уже в январе, но самая активная стадия работ придется на теплое время года.

Выполнение ремонтной программы филиала направлено на повышение надежности электросетевого комплекса региона, качественное электроснабжение потребителей и безаварийное прохождение отопительного сезона.

При этом, помимо выполнения плановых мероприятий ремонтной программы, в течение всего года энергетики постоянно производят неотложные работы, связанные с устранением выявленных в ходе осмотра оборудования дефектов, невыполнение которых может в будущем грозить серьезным повреждением оборудования.

Энергетики просят жителей области с пониманием относиться к временным неудобствам, связанным с частичным или полным ограничением электроснабжения на время проведения плановых работ, поскольку эти меры направлены на дальнейшую бесперебойную работу энергооборудования и избежание аварийных ситуаций в сетях. Ознакомиться с графиком плановых отключений можно на сайте «Россети Центр» mrsk-1.ru (закладка «Информация об отключе­ниях»), а также позвонив на прямую линию энергетиков 8 800 220-0-220, где специалисты контакт-центра подскажут, является ли отсутствие электричества в доме плановым отключением, или же связано с какой-либо нештатной ситуацией, уточнят сроки включения и причину обесточивания.

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Источник: Россети Центр Смоленскэнерго

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