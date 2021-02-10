4 энергоблок Ленинградской АЭС остановлен на плановый ремонт

10 февраля 2021 г. энергоблок №4 (РБМК) Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) остановлен для проведения планового ремонта сроком на 95 суток, в ходе которого планируется проведение внутриреакторного контроля (ВРК) и управление ресурсными характеристиками (УРХ) графитовой кладки реакторной установки, а также другие важные работы.

В настоящее время в работе на Ленинградской АЭС находятся энергоблоки № 3 (РБМК) и 5 (ВВЭР-1200), а также продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 6 (ВВЭР-1200). Энергоблоки атомной станции несут нагрузку согласно диспетчерскому заданию 3250 МВт.

Государственный план по выработке электроэнергии Ленинградской АЭС выполняется на 104%, с начала года выработано почти 3 млрд кВт•часов электроэнергии.

Напомним, что в этом году ремонты разной степени сложности запланированы на всех блоках Ленинградской АЭС. В том числе, в июне 2021 г. на капитальный ремонт сроком на 90 суток с ВРК, УРХ и обслуживанием группы циркуляционных насосов будет вновь остановлен блок №3. Также в этом году краткосрочные (в пределах 10 суток) профилактические ремонты запланированы на новых блоках ВВЭР-1200 № 5 и 6.