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АО "Мособлэнерго" построит трансформаторные подстанции и ЛЭП для участков многодетных семей Дубны

АО Мособлэнерго построит трансформаторные подстанции и ЛЭП для участков многодетных семей Дубны

11 февраля 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» планирует построить в Дубне комплектные трансформаторные подстанции, а также кабельные и воздушные линии электропередачи для земельных участков, предназначенных многодетным семьям.

В феврале Сергиево-Посадский филиал компании должен получить разрешение на размещение энергообъектов в районе улицы Юркино. Работы будут проходить в рамках инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» на основании заявки, предусмотренной проектом «Строительство инфраструктуры для инженерно-технического обеспечения индивидуальных застройщиков на земельных участках многодетных семей г. Дубны».

В 2016 году по распоряжению губернатора Московской области в собственность городского округа Дубна был передан земельный участок площадью 70,8 га для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. Произведены межевание 383 земельных участков и передача их в собственность. АО «Мособлэнерго» обеспечит застройку новыми комплектными трансформаторными подстанциями, 2 кабельными линиями электропередачи 10 кВ, а также низковольтными воздушными линями 0,4 кВ.

На сегодняшний день Сергиево-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» заключил порядка 94 договоров на технологическое присоединение многодетных семей.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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