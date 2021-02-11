АО «Мособлэнерго» планирует построить в Дубне комплектные трансформаторные подстанции, а также кабельные и воздушные линии электропередачи для земельных участков, предназначенных многодетным семьям.

В феврале Сергиево-Посадский филиал компании должен получить разрешение на размещение энергообъектов в районе улицы Юркино. Работы будут проходить в рамках инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» на основании заявки, предусмотренной проектом «Строительство инфраструктуры для инженерно-технического обеспечения индивидуальных застройщиков на земельных участках многодетных семей г. Дубны».



В 2016 году по распоряжению губернатора Московской области в собственность городского округа Дубна был передан земельный участок площадью 70,8 га для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. Произведены межевание 383 земельных участков и передача их в собственность. АО «Мособлэнерго» обеспечит застройку новыми комплектными трансформаторными подстанциями, 2 кабельными линиями электропередачи 10 кВ, а также низковольтными воздушными линями 0,4 кВ.



На сегодняшний день Сергиево-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» заключил порядка 94 договоров на технологическое присоединение многодетных семей.