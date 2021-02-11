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Более 1 млрд рублей будет направлено на ремонтную программу Нерюнгринской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ в 2021 году

Более 1 млрд рублей будет направлено на ремонтную программу Нерюнгринской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ в 2021 году

11 февраля 2021, 09:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ДГК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Структурное подразделение «Нерюнгринская ГРЭС» (АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в Группу РусГидро) направит на реализацию ремонтной кампании 2021 года 1 млрд 183 млн рублей.

На эти средства запланировано провести капитальные, средние, текущие расширенные и текущие ремонты на 45 единицах основного оборудования Нерюнгринской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ, а также на сопутствующем вспомогательном оборудовании, тепловых сетях.

«График ремонтов составлен с учетом климатических особенностей нашего южно-якутского региона, необходимости непрерывного электроснабжения потребителей и сезонности теплоснабжения. Первым в масштабный ремонт уйдет энергоблок №2 НГРЭС. За четыре месяца энергетики произведут замену поверхностей нагрева котла, выработавших свой парковый ресурс, капитальный ремонт турбоагрегата с модернизацией системы регулирования, а также типовой ремонт генератора», - прокомментировал главный инженер СП «Нерюнгринская ГРЭС» Сергей Калинский.

В активную фазу ремонтная кампания вступит в июне после окончания отопительного сезона.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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